Detalji napada nožem u Tuzli: Osobi se bore za život, uhapšen potencijalni napadač

Izvor:

ATV

09.12.2025

20:26

Komentari:

0
U naselju Dragodol u Tuzli danas se dogodio fizički napad na osobu, koja je u životnoj opasnosti i hospitalizovana je u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.

Naime, u stanu koji se nalazi u stambenoj zgradi u naselju Dragodol u Tuzli, danas se dogodio fizički napad na muškarca čiji identitet još nije zvanično potvrđen.

''Danas, oko 17.15 časova, dežurna služba PS Centar primila je prijavu građanina koja ukazuje da je u naselju Dragodol u Tuzli jedna osoba teško povređena. Na mesto događaja odmah je upućena policijska patrola, koja je po dolasku zatekla teško povređenog muškarca i on je vozilom ŠMP iz Doma zdravlja Tuzla prevezen u UKC Tuzla, gde je zadržan na Hirurškoj klinici“, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a Tuzla.

policija fbih

Hronika

Drama u Tuzli: Jedna osoba izbodena nožem

Tokom rada na rasvjetljavanju prijavljenog incidenta, u blizini mjesta događaja pronađenje i uhapšen muškarac, koji se dovodi u vezu sa navedenim incidentom.

''On je sproveden u službene prostorije Policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova tuzlanskog kantona. Na mjesto događaja upućen je istražni tim PU Tuzla, koji će preduzeti sve potrebne radnje prema uputstvima dežurnog tužioca“, dodali su.

Podsjećamo, žrtvu je navodno napao drugi muškarac nožem, nanijevši mu više ubodnih rana.

Prema informacijama koje je dobio Klix.ba, žrtva je u izuzetno teškom zdravstvenom stanju, što znači da mu je život u opasnosti.

Tuzla

napad nožem

