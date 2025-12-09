Drama u Tuzli: Jedna osoba izbodena nožem

U tuzlanskom naselju Dragodol danas je došlo do fizičkog obračuna u kojem je, prema dostupnim informacijama, jedna osoba izbodena nožem.

Prema informacijama Avaza, koji se nalazi na licu mjesta, policija je brzo stigla na mjesto događaja.

Kontaktirali smo i MUP TK, ali do objavljivanja ovog teksta nisu mogli dati zvanične informacije o slučaju.

Više detalja očekuje se uskoro.