Drama u Tuzli: Jedna osoba izbodena nožem

09.12.2025
19:06
Komentari:0
U tuzlanskom naselju Dragodol danas je došlo do fizičkog obračuna u kojem je, prema dostupnim informacijama, jedna osoba izbodena nožem.
Prema informacijama Avaza, koji se nalazi na licu mjesta, policija je brzo stigla na mjesto događaja.
Hronika
Radnik "Parking servisa" izboden dok je pokušavao da zaustavi nasilnike
Kontaktirali smo i MUP TK, ali do objavljivanja ovog teksta nisu mogli dati zvanične informacije o slučaju.
Više detalja očekuje se uskoro.
Hronika
10 h0
Hronika
6 d0
Gradovi i opštine
6 d0
BiH
6 d0
Hronika
2 h0
Hronika
5 h0
Hronika
6 h0
Hronika
6 h0
Najnovije
Najčitanije
20
52
20
46
20
26
20
25
20
17
Trenutno na programu