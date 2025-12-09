Logo
Drama u Tuzli: Jedna osoba izbodena nožem

09.12.2025

19:06

Драма у Тузли: Једна особа избодена ножем

U tuzlanskom naselju Dragodol danas je došlo do fizičkog obračuna u kojem je, prema dostupnim informacijama, jedna osoba izbodena nožem.

Prema informacijama Avaza, koji se nalazi na licu mjesta, policija je brzo stigla na mjesto događaja.

parking

Hronika

Radnik "Parking servisa" izboden dok je pokušavao da zaustavi nasilnike

Kontaktirali smo i MUP TK, ali do objavljivanja ovog teksta nisu mogli dati zvanične informacije o slučaju.

Više detalja očekuje se uskoro.

