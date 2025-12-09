Optužen da je lovačko društvo oštetio za 70.000 KM

Okružni sud u Istočnom Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Radoslava Ristanovića zbog krivičnog dijela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, jer je kao predsjednik Upravnog odbora Lovačkog udruženja "Rogatica" oštetio to udruženje za gotovo 70.000 KM, saopšteno je Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.

Optužnica Ristanoviću stavlja na teret da je tokom 2019, 2020. i 2021. godine, kao predsjednik Upravnog odbora Lovačkog udruženja, u namjeri da drugom pribavi imovinsku korist, svjesno iskoristio položaj i ovlaštenja.

Od većeg broja lovaca koji su koristili lovište "Mednik", čiji je korisnik ovo lovačko udruženje, Ristanović nije naplatio naknade za visoku divljač u iznosu od 30 odsto tržišne vrijednosti.

On nije ni od lovaca naplatio članarinu, pa je tako izdavao naloge za simulovanu naplatu naknada tako što je, prema njegovom nalogu, žena čiji su inicijali M.G. kao sekretar ovog udruženja sa žiro računa putem čekova podizala iznos neophodan za uplatu naknade odstrela i trofejne vrijednosti, članarine i ulaza u lovište, te ih unosila u blagajnu Udruženja.

M.G. je potom podizala novac iz blagajne u istom iznosu i popunjavala naloge za uplatu za svakog lovca, te je vršila uplate u njihovo ime, a u svrhu naknade za odstrel, trofej i članarine, iako je Ristanović znao da je plaćanje ovih naknada obaveza lovaca i da su oni dužni da izvrše uplate na račun Lovačkog udruženja.

Na takav način drugom je pribavio imovinsku korist od 69.332 KM, a za isti iznos je Lovačkom udruženju "Rogatica" nanesena šteta.