Logo
Large banner

Optužen da je lovačko društvo oštetio za 70.000 KM

Izvor:

ATV

09.12.2025

14:08

Komentari:

0
Оптужен да је ловачко друштво оштетио за 70.000 КМ
Foto: ATV

Okružni sud u Istočnom Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Radoslava Ristanovića zbog krivičnog dijela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, jer je kao predsjednik Upravnog odbora Lovačkog udruženja "Rogatica" oštetio to udruženje za gotovo 70.000 KM, saopšteno je Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.

Optužnica Ristanoviću stavlja na teret da je tokom 2019, 2020. i 2021. godine, kao predsjednik Upravnog odbora Lovačkog udruženja, u namjeri da drugom pribavi imovinsku korist, svjesno iskoristio položaj i ovlaštenja.

Od većeg broja lovaca koji su koristili lovište "Mednik", čiji je korisnik ovo lovačko udruženje, Ristanović nije naplatio naknade za visoku divljač u iznosu od 30 odsto tržišne vrijednosti.

Полиција Италија

Svijet

Maloljetnici umiješani u svirep zločin: Nakon otmice žrtve polijevali vrelom vodom

On nije ni od lovaca naplatio članarinu, pa je tako izdavao naloge za simulovanu naplatu naknada tako što je, prema njegovom nalogu, žena čiji su inicijali M.G. kao sekretar ovog udruženja sa žiro računa putem čekova podizala iznos neophodan za uplatu naknade odstrela i trofejne vrijednosti, članarine i ulaza u lovište, te ih unosila u blagajnu Udruženja.

M.G. je potom podizala novac iz blagajne u istom iznosu i popunjavala naloge za uplatu za svakog lovca, te je vršila uplate u njihovo ime, a u svrhu naknade za odstrel, trofej i članarine, iako je Ristanović znao da je plaćanje ovih naknada obaveza lovaca i da su oni dužni da izvrše uplate na račun Lovačkog udruženja.

Нездрав ваздух, Бањалука

Banja Luka

Vazduh u Banjaluci opasan po zdravlje

Na takav način drugom je pribavio imovinsku korist od 69.332 KM, a za isti iznos je Lovačkom udruženju "Rogatica" nanesena šteta.

Podijeli:

Tagovi:

pronevjera

lovac

Lovci

Lovačko udruženje

Istočno Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Власник локала претукао госта

Hronika

Vlasnik lokala pretukao gosta

2 h

0
Минић: За Српску избори завршени, ЦиК ствара стање несигурности

Republika Srpska

Minić: Za Srpsku izbori završeni, CiK stvara stanje nesigurnosti

2 h

1
Случај насиља у мркоњићкој школи: Огласила се директорица

Republika Srpska

Slučaj nasilja u mrkonjićkoj školi: Oglasila se direktorica

2 h

2
Сутра сунчано, по котлинама и уз ријеке магловито и хладније

Društvo

Sutra sunčano, po kotlinama i uz rijeke maglovito i hladnije

2 h

0

Više iz rubrike

Власник локала претукао госта

Hronika

Vlasnik lokala pretukao gosta

2 h

0
Језив напад у гаражи: Маскирани нападачи жену посјекли по лицу и ошишали

Hronika

Jeziv napad u garaži: Maskirani napadači ženu posjekli po licu i ošišali

2 h

0
Ухапшена банда из Србије, крали возила у Њемачкој и Швајцарској

Hronika

Uhapšena banda iz Srbije, krali vozila u Njemačkoj i Švajcarskoj

4 h

0
Тијело жене пронађено насред пута

Hronika

Tijelo žene pronađeno nasred puta

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

22

Italijanska kuhinja proglašena najboljom na svijetu od strane TasteAtlas-a, sada čeka priznanje UNESCO-a

16

22

Kalas: EU neće podsticati Ukrajinu da pravi ustupke u rješavanju sukoba

16

13

Nebojša Drinić nije više šef kluba PDP-a

16

11

Princ Vilijam ipak neće mlađem bratu oduzeti titulu: Razlog će vas definitivno iznenaditi

16

09

Novinarka otkriva: "Obradovićeva ćerka mi je rekla..."

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner