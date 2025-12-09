Ваздух у Бањалуци опасан по здравље

Извор:
Квалитет ваздуха у Бањалуци јутрос у један час послије поноћи достигао је изузетно лоше вриједности, сврставајући град на Врбасу међу најзагађеније у региону.
Индекс квалитета ваздуха износио је 286 који се сматра опасним по здравље. У тренутку независних мјерења, Бањалука је била загађенија чак и од Сарајева, Београда и Загреба.
На страници ‘’Зрак екоакција’’ истакли су да је индексна вриједност од преко 300 загађење високог нивоа, изузетно опасног по здравље свих грађана, а резултат у Бањалуци није било далеко од те цифре.
"Групе које треба да смање било какве вањске физичке активности су плућни и срчани болесници, труднице, дјеца и старије особе. Продужена или већа напрезања током боравка вани. требало би да избјегавају и сви остали", наведено је на страници ‘’Зрак екоакција’’.
Ситуација остала неповољна и у пријеподневним часовима, а индекс загађења је износио 173, према подацима странице ‘’Зрак екоакција’’, те спада у категорију нездравог ваздуха.
Стручњаци упозоравају на то да су посљедице све уочљивије, посебно код дјеце, хроничних болесника и алергичара, док као један од ријетких предаха од смога наводе боравак у шумама и на оближњим брдима, гдје је ваздух знатно чистији, пише Глас.
