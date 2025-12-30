Decenijski rast: Bakar sve skuplji

Bakar je na putu ka najvećem godišnjem rastu cijene u više od decenije, prije svega zbog poremećaja u snabdijevanju, slabljenja američkog dolara, očekivanog rasta kineske ekonomije i velike potrošnje na vještačku inteligenciju, objavio je "CNBC".

Analitičari napominju da bi rast takozvanog crvenog metala mogao da bude nastavljen sljedeće godine, posebno zbog strahova od ponude i brzog širenja globalnog razvoja centara podataka.

Tromjesečne cijene bakra na Londonskoj berzi metala ("LME") porasle su danas za 1,5 odsto, na 12.405 dolara po toni, nakon rekordnih 12.960 dolara u prethodnoj sesiji.

Vrijednost crvenog metala je u 2025. skočila za oko 41 odsto, na putu je ka najboljoj godini od 2009, kada je dobio više od 140 odsto nakon što su zemlje izlazile iz globalne finansijske krize.

Potražnja za bakrom smatra se pokazateljem ekonomskog zdravlja, jer je ovaj metal od ključne važnosti za ekosistem energetske tranzicije i sastavni je dio proizvodnje električnih vozila, elektroenergetskih mreža i vjetroturbina.