Nesreća kod Prijedorske petlje: Automobil završio na betonskoj ogradi

Vozač automobila završio je na betonskoj ogradi koja dijeli dvije saobraćajne trake na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši nakon sudara sa teretnim vozilom.

Nezgoda se dogodila u blizini Prijedorske petlje.

"U toku je uviđaj na licu mjesta saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom koja se dogodila danas, 09.12.2025. godine oko 14,15 časova na magistralnom putu MI 101, u kojoj su učestvovali teretno i putničko motorno vozilo", rečeno je iz PU Banjaluka.

Kako dodaju, na ovoj dionici puta nema obustave saobraćaja.