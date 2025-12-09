Poznata gumica već dva mjeseca u bolnici: ''Ne znam da li će biti dobro..''

Glumica Ljiljana Stjepanović prije dva meseca hitno je primljena u Zemunsku bolnicu, zbog problema sa trombofilijom.

Ljiljana se oglasila za "Blic" i otkrila kakvo je njeno trenutno zdravstveno stanje.

Glumica Ljiljana Stjepanović istakla je da se ne osjeća dobro.

- Nisam dobro. Već dva mjeseca sam u bolnici, ležim. Ne znam da li će biti dobro. Čujemo se ako preživim - rekla je glumica.

Ljiljana je nedavno ispričala da je prije nekoliko godina imala ozbiljnih zdravstvenih problema.

- Sustigli su me silni problemi, nisam ni sad najzdravija, ali se bolje osjećam kad radim. Tada na mislim na bolest nego guram, posao mi je spasonosni lijek. Ljekari su me skoro otpisali, dvije godine sam bila u invalidskim kolicima. Nedaće su počele mnogo ranije, ali je tada bilo najgore. Uz godine idu razne nemoći i problemi, ali guram, najbitnije su duša i glava. najprije sam odustala, a onda sam se borila iz inata pošto sam rođeni inadžija. Eto nekako se tako sve kako treba na kraju poslagalo - rekla je za Blic, pa je dodala:

- Na kraju sve stigne na naplatu, zapravo te stigne život. Ne dam se, radim i putujem, dosta i snimam, sad prihvatam manje uloge zbog godina i zdravlja. Posao je specifičan, kad stanem na scenu, pred publiku, to je posebno osjećanje, kao da sam potpuno zdrava.