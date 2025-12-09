Logo
Tužilaštvo se oglasilo o smrti Ane Radović (20): "Utvrđeno je..."

Agencije

09.12.2025

18:15

Foto: Nestali Srbija

Osnovno javno tužilaštvo u Čačku oglasilo se o teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 23. novembra ove godine na magistralnom putu Požega - Čačak u kojoj je stradala studentkinja Ana Radović (20) i njen prijatelj Aleksandar Masalušić (37).

Utvrđeno je da automobil marke "audi sq" nije udario u drugo vozilo i da je zbog toga završio u jarku kraj puta, u betonskom ispustu.

"Preduzetom radnjom vještačenja vozila marke 'audi' konstatovano je da se sa velikom vjerovatnoćom može tvrditi da silazak vozila van kolovoza nije posledica tehničke neispravnosti. Na vozilu su bili zimski pneumatici propisane dubine šare.

Na bazi pregleda svih oštećenja na vozilu isključena je mogućnost kontakta ovog vozila sa nekim drugim vozilom prije napuštanja kolovoza ili kontakta sa metalnom zaštitnom ogradom. Osnovno javno tužilaštvo preduzima dalje radnje u pravcu prikupljanja svih dokaza neophodnih za utvrđivanje svih okolnosti pod kojima se predmetni događaj desio", navodi se u saopštenju.

Da podsjetimo, Ana Radović je u nedjelju 23. novembra krenula sa Zlatibora za Beograd zbog fakultetskih obaveza sa svojim prijateljem Aleksandrom Masalušićem. Nesreća se dogodila istog popodneva, a njena majka je nestanak prijavila dan kasnije, u ponedjeljak 24. novembra, a tela su u vozilu u betonskom ispustu pronađena u srijedu 26. novembra.

Ana Radović

Aleksandar Mašalušić

udes

