Lavrov: Sumnjam da će Amerika podržati raspoređivanje evropskih snaga u Ukrajini

Izvor:

Sputnjik

09.02.2026

18:26

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izrazio je uvjerenje da Sjedinjene Države neće obezbjeđivati vojnu podršku trupama evropskih intervencionista u Ukrajini.

- Lideri Velike Britanije Kir Starmer i Francuske Emanuel Makron, zajedno sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, otvoreno se hvale da će tamo biti raspoređene ‘ekspedicione snage’ intervencionista i da će postojati ‘automatska garancija’ da će SAD pružiti vojnu podršku. Neću sada ulaziti u to, kako o tome razgovaramo sa Amerikancima. Ali smo ih pitali — da li je to zaista tako? Uopšte ne sumnjam da odgovor za Evropljane i Vladimira Zelenskog neće biti pozitivan - izjavio je Lavrov u intervjuu televiziji NTV.

Upitao je šta je suština tog režima.

- A šta je sa suštinom tog režima? Da li će ostati režim koji je zabranio ruski jezik u svim sferama — u obrazovanju, medijima, kulturi, svakodnevnom životu, koji je zabranio kanonsku Ukrajinsku pravoslavnu crkvu, i koji zakonski podstiče ideologiju i praksu nacizma, uključujući ritualne bakljade i druge satanističke postupke? Takav režim će ostati? Znači, oni žele da pruže garancije bezbjednosti upravo tom režimu - dodao je Lavrov, uz napomenu da su do Vašingtona stigli ovi argumenti Moskve.

Sergej Lavrov

Amerika

Ukrajina

