Tajland pokrenuo operaciju velikih razmjera na granici sa Kambodžom

Tajlandske trupe su pokrenule operaciju velikih razmjera zbog eskalacije sukoba na granici sa Kambodžom, saopštio je štab Graničnih odbrambenih snaga u provinciji Trat.

- Dana 10. decembra, Kraljevska tajlandska mornarica je preuzela proširena operativna ovlašćenja u svom sektoru zbog eskalacije neprijateljstava sa Kambodžom - navodi se u saopštenju, prenose lokalni mediji.

Operacija se zove "Trat potiskuje neprijatelja", a ratni brod raspoređen je u to područje da vrši 24-časovne patrole i izviđanje, piše u saopštenju.

Portparol tajlandskog Ministarstva odbrane Surasant Kongsiri izjavio je da su tekući granični sukobi sa Kambodžom primorali više od 400.000 tajlandskih stanovnika u sedam provincija na evakuaciju.

Komanda Druge armije Tajlanda saopštila je na društvenim mrežama da je, počev od 5.00 časova po lokalnom vremenu, došlo do razmjene vatre u više područja duž granice u provincijama Buriram, Surin, Sisaket i Ubon Ratčatani, bez izvještaja o žrtvama.

U saopštenju se dodaje da su oko 8.40 časova po lokalnom vremenu rakete BM-21 ispaljene sa kambodžanske strane pale u blizini bolnice u provinciji Surin, što je dovelo do evakuacije pacijenata i osoblja u skloništa, prenosi Sinhua.

Prema tajlandskim medijima, zbog novih graničnih sukoba između Tajlanda i Kambodže više od 800 škola i više bolnica privremeno je zatvoreno u pograničnim provincijama Tajlanda.

Borbe u pograničnim područjima između dvije zemlje eskalirale su prošlog vikenda.

Dvije zemlje su razmijenile optužbe za kršenje primirja i međusobno napadaju ciljeve.

Prema posljednjim izvještajima, više od 54.500 ljudi je napustilo svoje domove u Kambodži.

Bilo je poginulih i povrijeđenih na obje strane, kako među vojnim osobljem, tako i među civilima, navodi agencija.