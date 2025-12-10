Logo
Large banner

Donald Tramp otkrio koja mu je omiljena riječ

Izvor:

SRNA

10.12.2025

08:14

Komentari:

0
Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Predsjednik SAD Donald Tramp objavio je da mu je "carina" omiljena riječ, piše "Njujork post".

"Rekao bih da mi je omiljena riječ `carina`. Volim je više od bilo koje druge riječi u rječniku", rekao je Tramp tokom jednog događaja u Pensilvaniji.

илу-стомак-26092025

Zdravlje

Najveća jutarnja greška zbog koje se salo lijepi za stomak, a šećer skače ''do plafona''

Osim toga, Tramp je napomenuo da radnici čeličana, naročito u Pensilvaniji, ostvaruju bolje razultate zahvaljujući njegovoj strategiji uvođenja carina, prenio je TASS.

"Da nije bilo carina, ne biste imali čelik. Ne bismo imali čeličane u SAD i to bi bilo zaista loše za državnu bezbjednost", istakao je Tramp.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

carine

Carina

Amerika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Struja Elekticna energija Trafo stanica

Banja Luka

Mnogi dijelovi Banjaluke ostaju bez struje

1 h

0
Научници пронашли потпуно нови свијет у центру Земље

Nauka i tehnologija

Naučnici pronašli potpuno novi svijet u centru Zemlje

1 h

0
Патриајрх Порфирије у Јордану

Društvo

Patrijarh Porfirije u Jordanu: Ono što nas ujedinjuje veće je od onoga što nas razdvaja

1 h

0
Какво нас вријеме очекује данас?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

1 h

0

Više iz rubrike

Захарова: Изјава Зеленског о изборима – врхунац цинизма

Svijet

Zaharova: Izjava Zelenskog o izborima – vrhunac cinizma

1 h

0
Пуцњава на универзитету у Кентакију

Svijet

Pucnjava na univerzitetu, ima mrtvih

1 h

0
Пожар у згради на југу Кине: У ватреној стихији погинуло 12 особа

Svijet

Požar u zgradi na jugu Kine: U vatrenoj stihiji poginulo 12 osoba

2 h

0
Тајланд Камбоџа

Svijet

Tajland pokrenuo operaciju velikih razmjera na granici sa Kambodžom

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

26

Tamara organizovala lažnu otmicu kćerke s invaliditetom

09

22

Lavrov: Evropljani pokušavaju na sve načine da ometaju mirovni proces

09

22

Ispovijest najstrašnijeg balkanskog plaćenog ubice: Haos je postao moja logika

09

22

Mitropolit Teodosije: Međunarodna zajednica da preuzme odgovornost za zaštitu SPC na Kosmetu

09

19

Otkriveni novi dokazi o Alchajmerovoj bolesti

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner