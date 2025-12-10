Donald Tramp otkrio koja mu je omiljena riječ

Predsjednik SAD Donald Tramp objavio je da mu je "carina" omiljena riječ, piše "Njujork post".

"Rekao bih da mi je omiljena riječ `carina`. Volim je više od bilo koje druge riječi u rječniku", rekao je Tramp tokom jednog događaja u Pensilvaniji.

Zdravlje Najveća jutarnja greška zbog koje se salo lijepi za stomak, a šećer skače ''do plafona''

Osim toga, Tramp je napomenuo da radnici čeličana, naročito u Pensilvaniji, ostvaruju bolje razultate zahvaljujući njegovoj strategiji uvođenja carina, prenio je TASS.

"Da nije bilo carina, ne biste imali čelik. Ne bismo imali čeličane u SAD i to bi bilo zaista loše za državnu bezbjednost", istakao je Tramp.