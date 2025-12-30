Kovačević: Od sarajevskog suda se samo antisrpske odluke mogu očekivati

Od sarajevskog suda BiH se mogu očekivati samo odluke koje su nepravedne i koje su antisrpske, pa je takva i ova, istakao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević za RTRS, komentarišući odluku Suda BiH kojom se odbija žalba SNSD-a na ponavljanje izbora na 136 biračkih mjesta.

- Ono što smo govorili od početka, podnijećemo žalbu, ali ne očekujemo naravno da će ona u sarajevskom sudu biti uvažena. CIK, Sud BiH, Kristijan Šmit, opozicija Republike Srpske su dio jednog tima koji rade zajedno na rušenju narodne volje u Republici Srpskoj - dodaje Kovačević, ističući da se to potvrđuje od događaja do događaja.

Kovačević je upitao, kako očekivati od Suda BiH, koji je po nalogu Kristijana Šmita vodio nelegalni i neustavni proces protiv /lidera SNSD-a/ Milorada Dodika, oteo mandat predsjednika Republike, da bi došlo do ovih ibora, te da sada bude pravedan i prizna da je kandidat Dodika pobijedio na tim istim izborima.

- Naša jedina očekivanja idu prema narodu Republike Srpske. To je jedino mjesto gdje mi znamo da smo sigurni i znamo da će narod Republike Srpske i ovaj put, upravo protiv i Kristijana Šmita, i Suda i Tužilaštva BiH, antisrpskih i protiv opozicije iz Republike Srpske, odabrati Republiku Srpsku i odabrati Sinišu Karana. To će biti najveća pobjeda - dodaje je Kovačević.