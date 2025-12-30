Veliki dan za Srpsku: Potpisan sporazum o izgradnji auto-puta Bijeljina - Brčko

Direktor Javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske, Radovan Višković i direktor kompanije "Čajnaoversiz", Li Gang potpisali su ugovor o gradnji dionice auto-puta od Bijeljine do Brčkog, u dužini od 17 kilometara i ukupne vrijednosti 274 miliona KM bez PDV.

Ovo je veliki dan za Republiku Srpsku i za ''Puteve'' jer je potpisan još jedan projekat koji radimo sa kineskim partnerima. To je, sa prethodnim ugovorima, oko milijardu maraka investicije za autoputeve u Srpskoj, poručeno je iz javnog preduzeća Autoputevi Srpske.

''Dionica dionica auto-puta od Bijeljine do Brčkog, u dužini od 17 kilometara, procijenjena vrijednost 274 miliona KM bez PDV. Samo prije sedam dana potpisan je finansijski ugovor za dionicu auto - puta od Vukosavlja do Brčkog koji okvirno košta oko 650 miliona KM bez PDV-a što znači da smo sa kineskim partnerima postigli dva veoma važna sporazuma'', kazao je Radovan Viškovi., v.d. direktora JP Autoputevi Srpske.

Projektom je predviđena izgradnja dvije kolovozne trake sa razdijelnim pojasom, od kojih svaka ima po dvije vozne i jednu zaustavnu traku. Kineski partneri kažu da će uvijek podržati dobre projekte i da će izgradnja autoputa Brčko Bijeljina donijeti svima korist.

''Prevod 02,05 autoput Brčko Bijeljina je projekat od strateškog značaja za RS. Njegova izgradnja će dodatno podstaći regionalni i ekonomski razvoj i saobraćajnu povezanost što će građanima doprinijeti efikasnije putovanje a istovremeno imaće značaj za lokalni i ekonomski razvoj 02,22 02,44danas je važan dan kada JP Autoputevi i kineske banke potpisuju ugovor o kreditu što označava da projekat uskoro ulazi u fazu implementacije i ostvaruje sinergiju između kineskih ugovaranja poslova i fin usluga u inostranstvu'', rekao je direktor kompanije ''Čajnaoversiz“, Li Gang.

U okviru projekta, biće izgrađena i petlja u obliku trube, sa naplatnom stanicom u zoni granice Brčko distrikta. Pored toga, u planu je i izgradnja petlje u obliku trougla u naselju Ljeljenča, za vezu sa trasom brzog puta Bijeljina – Sokolac. Rok za završetak izgradnje autoputa Brčko Bijeljina je 60 mjeseci, odnosno 5 godina.