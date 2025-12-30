Logo
Veliki dan za Srpsku: Potpisan sporazum o izgradnji auto-puta Bijeljina - Brčko

ATV

30.12.2025

19:30

Велики дан за Српску: Потписан споразум о изградњи ауто-пута Бијељина - Брчко
Foto: RTRS

Direktor Javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske, Radovan Višković i direktor kompanije "Čajnaoversiz", Li Gang potpisali su ugovor o gradnji dionice auto-puta od Bijeljine do Brčkog, u dužini od 17 kilometara i ukupne vrijednosti 274 miliona KM bez PDV.

Ovo je veliki dan za Republiku Srpsku i za ''Puteve'' jer je potpisan još jedan projekat koji radimo sa kineskim partnerima. To je, sa prethodnim ugovorima, oko milijardu maraka investicije za autoputeve u Srpskoj, poručeno je iz javnog preduzeća Autoputevi Srpske.

''Dionica dionica auto-puta od Bijeljine do Brčkog, u dužini od 17 kilometara, procijenjena vrijednost 274 miliona KM bez PDV. Samo prije sedam dana potpisan je finansijski ugovor za dionicu auto - puta od Vukosavlja do Brčkog koji okvirno košta oko 650 miliona KM bez PDV-a što znači da smo sa kineskim partnerima postigli dva veoma važna sporazuma'', kazao je Radovan Viškovi., v.d. direktora JP Autoputevi Srpske.

удес друговићи

Hronika

Nesreća na auto-putu 9. januar, automobil završio na boku

Projektom je predviđena izgradnja dvije kolovozne trake sa razdijelnim pojasom, od kojih svaka ima po dvije vozne i jednu zaustavnu traku. Kineski partneri kažu da će uvijek podržati dobre projekte i da će izgradnja autoputa Brčko Bijeljina donijeti svima korist.

''Prevod 02,05 autoput Brčko Bijeljina je projekat od strateškog značaja za RS. Njegova izgradnja će dodatno podstaći regionalni i ekonomski razvoj i saobraćajnu povezanost što će građanima doprinijeti efikasnije putovanje a istovremeno imaće značaj za lokalni i ekonomski razvoj 02,22 02,44danas je važan dan kada JP Autoputevi i kineske banke potpisuju ugovor o kreditu što označava da projekat uskoro ulazi u fazu implementacije i ostvaruje sinergiju između kineskih ugovaranja poslova i fin usluga u inostranstvu'', rekao je direktor kompanije ''Čajnaoversiz“, Li Gang.

Елвир Чустовић

Hronika

Prijetnje terorizmom: Čustović sklopio sporazum, pa od njega odustao

U okviru projekta, biće izgrađena i petlja u obliku trube, sa naplatnom stanicom u zoni granice Brčko distrikta. Pored toga, u planu je i izgradnja petlje u obliku trougla u naselju Ljeljenča, za vezu sa trasom brzog puta Bijeljina – Sokolac. Rok za završetak izgradnje autoputa Brčko Bijeljina je 60 mjeseci, odnosno 5 godina.

Radovan Višković

potpisan sporazum

Autoputevi RS

