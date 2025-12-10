Budući saobraćajci iz Teslića u posjeti COKS Kladari

Javno preduzeće „Autoputevi Republike Srpske“ d.o.o. Banja Luka, u okviru redovne saradnje sa strukovnim školama, bilo je domaćin učenicima Srednje škole „Nikola Tesla“ iz Teslića, koji su posjetili Centar za održavanje i kontrolu saobraćaja (COKS) u Kladarima, nadomak Doboja.

Riječ je o učenicima saobraćajne struke, smjer tehničar drumskog saobraćaja i tehničar logistike i špedicije, koje je predvodila direktor škole Suzana Lipovčić, diplomirani inženjer saobraćaja.

U ime domaćina, goste je pozdravio šef Službe za geodetske poslove u Sektoru za pravne poslove preduzeća, Petar Petrović, prenijevši im pozdrave dobrodošlice u ime v.d. direktora preduzeća Radovana Viškovića, koji zbog ranije preuzetih obaveza nije bio u mogućnosti da lično bude domaćin budućim saobraćajcima.

Glavni inženjer za bezbjednost saobraćaja u Sektoru za tehničke poslove Nikola Ćopić učenike je ukratko upoznao sa aktivnostima nadležnih službi preduzeća, posebno u dijelu, koji se odnosi na bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, prvenstveno na auto-putevima u Srpskoj. On je ponovio da su auto-putevi najbezbjednije saobraćajnice, te da na to, najvećim dijelom, utiče način gradnje, savremena oprema auto-puta, kao i odgovarajuće tehnologije, pomoću kojih vozači imaju sve informacije o stanju na putu u realnom vremenu.

On je pozvao buduće kolege da vode računa o ponašanju u saobraćaju, upozorivši da samo sekunda nepažnje nekom može da preokrene život iz korijena ili, u najgorem slučaju, da ga potpuno ugasi. Po broju smrtnih slučajeva, naveo je dalje Ćopić, saobraćaj se našao vrlo visoko na listi „pandemija savremenog vremena“, koju vodi i ažurira Svjetska zdravstvena organizacija.

Inženjer za upravljanje i nadzor saobraćaja u COKS Kladari Vili Petrović učenicima je ukratko predstavio rad i funkcionisanje ovog centra, podsjetivši da isti takav centar postoji i u Laktašima, iz kojeg se nadzire kompletan auto-put Gradiška – Banja Luka i dio auto-puta „9. januar“ od Banje Luke do Prnjavora. Petrović je naglasio da COKS Kladari „pokriva“ dionocu „9. januara“ od Prnjavora do Kladara, kao i dio Koridora Pet c.

Prema njegovim riječima, oba COKS rade po strogo definisanim pravilima i procedurama, kojima je jasno propisana nadležnost i način djelovanja u svakoj situaciji na terenu.

Posjeta je obuhvatila prezentacije, obilazak operativne sale, komunikacionog centra, tehničkih sistema i vozila za održavanje. Učenici su aktivno učestvovali u diskusiji postavljajući pitanja o radu i bezbjednosti na auto-putevima.