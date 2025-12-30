Dodik: Helez je presuđeni patološki lažov, politička slučajnost i kafanski siledžija

30.12.2025
Zukan Helez je presuđeni patološki lažov, politička slučajnost i kafanski siledžija, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
''Kao takav, umislio je da može da vrijeđa Srbiju i njeno rukovodstvo. Samo su u BiH nasilnici poput Heleza mjerilo vladavine prava'', dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Kako ističe, Srbija je demokratsko društvo u miru sa BiH, a Helez je posvađan sa svima, osim s alkoholom.
''Sreća, za nekoliko mjeseci njega se niko neće sjećati, a Srbija će i dalje biti najmoćnija i najvažnija država u regionu'', kaže Dodik.
Podsjećamo, ministar odbrane BiH Zukan Helez je optužio vlast predvođenu Aleksandrom Vučićem da postaje sve autoritarnija.
