Dodik: Helez je presuđeni patološki lažov, politička slučajnost i kafanski siledžija

''Kao takav, umislio je da može da vrijeđa Srbiju i njeno rukovodstvo. Samo su u BiH nasilnici poput Heleza mjerilo vladavine prava'', dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

— Milorad Dodik (@MiloradDodik) December 30, 2025

Kako ističe, Srbija je demokratsko društvo u miru sa BiH, a Helez je posvađan sa svima, osim s alkoholom.

''Sreća, za nekoliko mjeseci njega se niko neće sjećati, a Srbija će i dalje biti najmoćnija i najvažnija država u regionu'', kaže Dodik.

Podsjećamo, ministar odbrane BiH Zukan Helez je optužio vlast predvođenu Aleksandrom Vučićem da postaje sve autoritarnija.