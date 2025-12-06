Nije svagdje 130 km/h: Znate li ograničenje na auto-putevima u Ex-YU

Izvor:
Njemačka je jedina zemlja na svijetu koja na auto-putevima nema ograničenu brzinu kretanja automobila.
Iako nema ograničenje, preporučena brzina u Njemačkoj je 130 kilometara na sat.
Najniže maksimalne brzine na auto-putevima obično se nalaze u zemljama sa starijom infrastrukturom ili zahtjevnijim terenima.
U Ujedinjenim Arapskim Emiratima se može voziti i do 160, a u Turskoj 140 kilometara na sat.
Singapur i Tanzanija su zemlje sa najnižom dozvoljenom brzinom od 90 i 80 kilometara na sat.
Na auto-putevima u zemljama Ex-YU, od Bosne i Hercegovine do Hrvatske i Slovenije, najviša dozvoljena brzina je 130, dok samo u Crnoj Gori ona iznosi 100 kilometara na sat.
