Nije svagdje 130 km/h: Znate li ograničenje na auto-putevima u Ex-YU

Izvor:

anadolija

06.12.2025

18:40

Није свагдје 130 km/h: Знате ли ограничење на ауто-путевима у Ex-YU
Foto: Pixabay

Njemačka je jedina zemlja na svijetu koja na auto-putevima nema ograničenu brzinu kretanja automobila.

Iako nema ograničenje, preporučena brzina u Njemačkoj je 130 kilometara na sat.

Najniže maksimalne brzine na auto-putevima obično se nalaze u zemljama sa starijom infrastrukturom ili zahtjevnijim terenima.

Новац

Ekonomija

Penzije u Srpskoj rastu za 6,25 odsto: Koliko je to u markama

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima se može voziti i do 160, a u Turskoj 140 kilometara na sat.

Singapur i Tanzanija su zemlje sa najnižom dozvoljenom brzinom od 90 i 80 kilometara na sat.

Na auto-putevima u zemljama Ex-YU, od Bosne i Hercegovine do Hrvatske i Slovenije, najviša dozvoljena brzina je 130, dok samo u Crnoj Gori ona iznosi 100 kilometara na sat.

