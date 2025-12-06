Idealno vrijeme da provjerite farove: Stručnjaci otkrivaju trik

Stručnjaci upozoravaju da je decembar najbolji trenutak da provjerite u kakvom su stanju farovi na vašem automobilu.

Prema savjetu britanskog RAC-a (Royal Automobile Club), farovi vremenom gube jačinu i postaju mutni, ali to ne znači da odmah morate da mijenjate cijelu jedinicu, što često zna da košta mnogo.

Umjesto toga, postoji jednostavno, jeftino i iznenađujuće efikasno rješenje: čišćenje farova običnom pastom za zube.

Pasta za zube kao mini-polirer

Iako zvuči neobično, stručnjaci objašnjavaju da abrazivne čestice u pasti za zube mogu ukloniti površinski sloj prljavštine, sitne ogrebotine i mat premaz koji se godinama taloži na plastici fara. Preporuka je da se koristi "grublja" pasta, po mogućstvu ona sa sodom bikarbonom.

Postupak je jednostavan: nanesite pastu na far uz pomoć četkice ili mekane krpe i trljajte dok pasta ne potamni i ne krene da skuplja nečistoću. Zatim ostavite da se osuši, pa nježno isperite toplom vodom i prebrišite mikrofiber krpom.

Još nekoliko kućnih trikova

Pored paste za zube, RAC spominje i nekoliko drugih pristupačnih načina da farovima vratite prozirnost: fina šmirgla, soda bikarbona, bijelo sirće, pa čak i koka-kola. Ipak, naglašavaju da treba potražiti stručnu pomoć ukoliko vam ovaj proces d‌jeluje komplikovano. Profesionalno poliranje ili zamjena zavisi od vrste fara i potrebnih popravki.

Pravilna upotreba svjetala i dalje veliki problem

RAC redovno savjetuje vozače kako da budu bezbjedniji tokom zimskih mjeseci, a jedan od čestih problema je pogrešna upotreba svjetala, naročito maglenki. Prema smjernicama DVSA-e, maglenke bi trebalo koristiti samo kada je vidljivost manja od 100 metara, otprilike dužina fudbalskog terena. Međutim, istraživanja pokazuju da čak 60 odsto vozača koristi maglenke i kada uslovi to ne zahtijevaju.

Nepravilna rasvjeta otežava vožnju mnogima, čak svaki četvrti vozač izbjegava noćnu vožnju jer su farovi drugih vozila previše jaki. Zato stručnjaci apeluju da se farovi redovno provjeravaju i pravilno koriste, kako biste zaštitili sebe, ali i sve ostale učesnike u saobraćaju, prenosi 24Sedam.