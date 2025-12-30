Dodik: Hapšenje Kneževića nije pravda, već poruka zastrašivanja

30.12.2025
Hapšenje Milana Kneževića nije pravda, već poruka zastrašivanja, poručio je lider SNSD Milorad Dodik.
- To nije put demokratije, već znak slabosti onih koji se boje slobodnog glasa. Solidarnost sa Kneževićem i sa svakim ko brani slobodu mišljenja i volju naroda. Sloboda nije zločin - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.
Hapšenje Milana Kneževića nije pravda, već poruka zastrašivanja. Kada se politički protivnici hapse zbog riječi i stava, to se danas cinično naziva "evropskim vrijednostima".— Milorad Dodik (@MiloradDodik) December 30, 2025
