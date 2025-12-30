Logo
Dodik: Hapšenje Kneževića nije pravda, već poruka zastrašivanja

30.12.2025

19:21

Додик: Хапшење Кнежевића није правда, већ порука застрашивања
Hapšenje Milana Kneževića nije pravda, već poruka zastrašivanja, poručio je lider SNSD Milorad Dodik.

- To nije put demokratije, već znak slabosti onih koji se boje slobodnog glasa. Solidarnost sa Kneževićem i sa svakim ko brani slobodu mišljenja i volju naroda. Sloboda nije zločin - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

