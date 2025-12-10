Popularni tiganj se hitno povlači sa tržišta

Logo
Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je potrošače o opozivu proizvoda Gril King Kest Iron tiganj sa drvenom ručkom, 29 cm, EAN: 3858885652961.

Kako se navodi u saopštenju proizvod se sklanja sa tražišta zbog migracije neorganskog arsena, što znači da se ovaj opasni hemijski element tokom zagrevanja može osloboditi iz livenog gvožđa i preći direktno u hranu.

Prisustvo neorganskog arsena u kuhinjskom posuđu predstavlja ozbiljan rizik, s obzirom na to da je riječ o visoko toksičnom obliku ovog metala koji je Svjetska zdravstvena organizacija klasifikovala kao kancerogen prve grupe. Dugotrajna izloženost čak i malim količinama može dovesti do niza zdravstvenih problema, uključujući oštećenja kože, kardiovaskularne bolesti i karcinom.

Градишка, мост

Republika Srpska

Raškaj: Blokada prelaza Gradiška nepotrebna, ugrožava transportni saobraćaj u BiH

Usljed ovoga, proizvod nije u skladu sa Uredbom 1935/2004 Uredba Evropskog parlamenta i Savjeta od 27. oktobra 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir sa hranom i stavljanju van snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ.

Detalji o opozivu dostupni su na veb-stranici subjekta.

Podaci o proizvodu:

Dobavljač: PRO-TRADE d.o.o., Zagreb (LONCI&POKLOPCI by Bajde)

Zemlja porijekla: NR Kina

(Telegraf)

