Cijene stanova u Rumuniji porasle u prosjeku za 14 odsto

Cijene stanova u Rumuniji nastavile su da rastu tokom ove godine, sa prosječnim povećanjem od 14 odsto na nacionalnom nivou, a Krajova na jugozapadu zemlje prvi put se našla na vrhu grafikona, sa cijenama nekretnina koje su porasle za 21 odsto, prenosi danas portal Digi24.

Povećanje cijena stanova izbacilo je Krajovu na četvrto mjesto na listi najskupljih gradova u Rumuniji, sa prosječnom traženom cijenom od 2.095 evra po korisnom kvadratnom metru.

Bukurešt je takođe zabilježio značajan rast cijena, a glavnom gradu Rumunije cijena nekretnina je u prosjeku porasla za oko 17 odsto, što je drugi najveći porast zabilježen na nacionalnom nivou, poslije Krajove.

Iako je prosjek cijena stanova u Bukureštu skoro 2.180 evra po korisnom kvadratnom metru, i dalje postoje velike razlike u cijenama između najjeftinijih i najskupljih naselja.

Stanovi u bukureštanskom naselju Ferentariju ostaju najpristupačniji, gdje kupci plaćaju manje od 1.100 evra po korisnom kvadratnom metru, dok se kuće koje se nalaze u oblasti Avijatorilor približavaju pragu od 5.000 evra po kvadratnom metru.

Kluž-Napoka u Transilvaniji spada u najskuplje gradove u Rumuniji, kada su cijene nekretnina u pitanju, i u tom gradu korisni kvadratni metar stana u prosjeku košta 3.207 evra.

Ploešti je zauzeo je posljednje mjesto na tabeli koja prikazuje rast cijena nekretnina u Rumuniji, a nakon povećanja cijena u tom gradu za 14 odsto, kvadratni metar korisne površine stana košta u prosjeku 1.333 evra, prenosi Tanjug.