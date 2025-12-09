Logo
Milan Nedeljković preuzima dužnost predsjednika Uprave BMW-a

Telegraf

09.12.2025

Милан Недељковић преузима дужност предсједника Управе BMW-a
Foto: Pexels

Milan Nedeljković preuzeće 14. maja 2026. dužnost predsjednika Uprave BMW AG-a, odlučio je Nadzorni odbor kompanije.

Nedeljković će na toj poziciji naslediti Olivera Zipsea, koji je član Uprave BMW AG-a više od deset godina, a njen predsjednik od avgusta 2019. godine. Nadzorni odbor pritom je izričito zahvalio Zipseu na njegovim velikim zaslugama za BMW Grupu.

Predsjednik Nadzornog odbora BMW AG-a Nicolas Peter istakao je da Nedeljković donosi jasan strateški pogled, snažnu sposobnost sprovođenja planova i izraženo preduzetničko razmišljanje.

"Milan Nedeljković zalaže se za jasnu usmerenost u upravljanju resursima, bilo da je reč o ekonomskim ili ekološkim pitanjima. On zna da oduševi ljude za ideje, okupi ih oko zajedničkih vrednosti i motiviše ih na vrhunske rezultate. To je ključna liderska kvaliteta za nastavak uspešnog kursa BMW Grupe u aktuelnoj transformaciji", rekao je Peter.

Mandat Olivera Zipsea na mestu predsednika Uprave 2023. godine produžen je iznad uobičajene granice do 2026. godine. Nakon glavne skupštine 13. maja 2026., Zipse će, prema planu, završiti svoju upravljačku karijeru nakon ukupno 35 godina provedenih u kompaniji.

Алкотест

Hronika

Nerealno: Prnjavorčanin izazvao udes pa naduvao više od 5 promila

Peter je tom prilikom naglasio doprinos dosadašnjeg predsjednika Uprave.

"Oliver Zipse učinio je izuzetno mnogo za BMW Grupu i na tome mu svi dugujemo zahvalnost. Vodio je kompaniju kroz globalne krize poput pandemije koronavirusa i snažno je stajao iza projekta Neue Klasse, najvećeg budućeg projekta kompanije. Njegov fokus je uvijek bio uspjeh BMW-a, a i u teškim okolnostima jasno je zauzimao stavove i održavao kompaniju na stabilnom kursu", rekao je.

Milan Nedeljković član je Uprave BMW AG-a od 2019. godine, gdje je zadužen za proizvodnju. Pedesetšestogodišnji menadžer karijeru je u BMW-u započeo još 1993. godine kao pripravnik, a tokom godina stekao je opsežno međunarodno iskustvo.

Obnašao je niz vodećih funkcija, među kojima su: direktor pogona u Oksfordu, direktor pogona u Lajpcigu i Minhenu, kao i voditelj korporativnog kvaliteta. Njegov ugovor na mjestu predsjednika Uprave važi do 2031. godine.

Predsjednik Glavnog radničkog vijeća BMW-a i zamenik predsjednika Nadzorno odbora, Martin Kimih, istakao je da Nedeljković uživa veliko povjerenje među zaposlenima.

"Milan Nedeljković ima snažan ugled unutar radne zajednice BMW-a. S njim želimo da nastavimo dugogodišnju tradiciju partnerske saradnje između radničkog veća i uprave i nastavimo da pišemo uspješnu priču BMW-a", rekao je Kimih.

(Telegraf)

