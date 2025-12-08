Logo
Large banner

Paprene cijene zimovanja: Koliko građani trebaju izdvojiti za dan na skijalištima?

Izvor:

Telegraf

08.12.2025

11:50

Komentari:

0
Папрене цијене зимовања: Колико грађани требају издвојити за дан на скијалиштима?

Na poznatim skijalištima dan na stazi košta više od 100 evra, za porodicu preko 300.

Kako pišu njemački mediji, skijanje će u sezoni 2025/2026. biti još skuplje. Prema podacima ADAC-a (ADAC), cijene ski-pasova u Evropi u prosjeku rastu za 4,7 procenata - naročito u Švajcarskoj, gdje dan na stazi postaje pravi luksuz. Evo gdje ćete sada koliko plaćati i koja su područja i dalje relativno povoljna.

Dan na snijegu nikada nije bio jeftin, ali cijene ski-pasova u mnogim evropskim oblastima ove sezone ponovo rastu. Prema aktuelnom poređenju cijena koje je objavio ADAC (ADAC), karte su u prosjeku 4,7 procenata skuplje nego prethodne godine. Najviše je poskupjela Švajcarska gdje pojedina područja lako prelaze granicu od 100 evra po danu.

Švajcarska

U alpskoj zemlji Švajcarskoj cene su, prema ADAC-u, najviše skočile. Rekorder je Cermat - za jednodnevnu kartu odrasli plaćaju 106,39 evra, djeca 53,73 evra.

Moskva Kremlj

Svijet

Moskva čeka rezultate pregovora Amerike i Ukrajine o mirovnom planu

Nešto jeftiniji su Davos Klosters sa skoro 100 evra, i Laks-Flims sa više od 95 evra za dnevnu kartu za odrasle. U Laks-Flimsu to predstavlja rast od skoro 25 procenata u odnosu na prošlu sezonu, ističe ADAC. Porodice bi takođe trebalo da obrate pažnju na starosne granice: u nekim švajcarskim oblastima omladinski tarif važi već od 14 godina - i iznosi i oko 70 evra po danu.

Za "model-porodicu" od četiri člana (dvoje odraslih, jedan tinejdžer od 14 godina, jedno dijete od deset godina) švajcarske cijene postaju prava granica izdržljivosti: u Cermatu jedan jedini dan skijanja košta oko 320 evra, a trosedmični pas u Cermatu ili Laks-Flimsu prelazi čak 800 evra.

Njemačka

U poređenju s tim, Njemačka ostaje znatno povoljnija. U tri od osam ispitivanih područja dnevna karta za odrasle košta manje od 50 evra.

Na Feldbergu u Švarcvaldu odrasli plaćaju 42 evra, djeca 27 evra - tako je ovo područje najjeftinije po cijeni karte za odrasle, ali ima i znatno manje kilometara staza od velikih alpskih rizorta.

Хирург

Scena

Pjevačica otišla da operiše mladež, pa saznala da ima rak

Balderšvang u Algoju, sa 45 evra za odrasle i 21,50 evra za djecu po dnevnoj karti, takođe spada u povoljnije. Za "model-porodicu" Balderšvang je najjeftinija destinacija u poređenju: zajednički dan skijanja tamo košta 118 evra.

U mnogim njemačkim područjima, recimo u Bajerškom šumama ili u bavarskim Alpima, ukupne porodične cijene značajno su niže nego u velikim alpskim centrima, piše rosenheim24.

(Telegraf Biznis)

Podijeli:

Tagovi:

zima

Skijališta

Cijene

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Новац им цури кроз прсте: Четири знака која не знају штед‌јети

Zanimljivosti

Novac im curi kroz prste: Četiri znaka koja ne znaju šted‌jeti

1 h

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Svijet

Tursku pogodio zemljotres

1 h

0
Илустрација

Hronika

Banjalučanin uhapšen u Prijedoru zbog krađe novčanika

1 h

0
Пјевачица отишла да оперише младеж, па сазнала да има рак

Scena

Pjevačica otišla da operiše mladež, pa saznala da ima rak

1 h

0

Više iz rubrike

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Ekonomija

Pojeftinilo gorivo na pumpama u Srpskoj

2 h

0
Скочиле цијене нафте и злата

Ekonomija

Skočile cijene nafte i zlata

2 h

0
ТЕ Угљевик поново није на мрежи

Ekonomija

TE Ugljevik ponovo nije na mreži

4 h

1
Очекује се зелено свјетло за извоз јаја А класе у ЕУ

Ekonomija

Očekuje se zeleno svjetlo za izvoz jaja A klase u EU

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

48

"Pobiću vas sve": Učenik osnovne škole pronašao prijeteću poruku

12

38

Havarija na mreži: Stanovnici ostali bez vode

12

37

Povrijeđena djevojčica u saobraćajnoj nezgodi u Zvorniku

12

27

Pucnjava u trgovačkom centru, policija odmah reagovala

12

20

Srpska lista predala izbornu listu za izbore 28. decembra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner