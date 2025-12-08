Paprene cijene zimovanja: Koliko građani trebaju izdvojiti za dan na skijalištima?

Na poznatim skijalištima dan na stazi košta više od 100 evra, za porodicu preko 300.

Kako pišu njemački mediji, skijanje će u sezoni 2025/2026. biti još skuplje. Prema podacima ADAC-a (ADAC), cijene ski-pasova u Evropi u prosjeku rastu za 4,7 procenata - naročito u Švajcarskoj, gdje dan na stazi postaje pravi luksuz. Evo gdje ćete sada koliko plaćati i koja su područja i dalje relativno povoljna.

Dan na snijegu nikada nije bio jeftin, ali cijene ski-pasova u mnogim evropskim oblastima ove sezone ponovo rastu. Prema aktuelnom poređenju cijena koje je objavio ADAC (ADAC), karte su u prosjeku 4,7 procenata skuplje nego prethodne godine. Najviše je poskupjela Švajcarska gdje pojedina područja lako prelaze granicu od 100 evra po danu.

Švajcarska

U alpskoj zemlji Švajcarskoj cene su, prema ADAC-u, najviše skočile. Rekorder je Cermat - za jednodnevnu kartu odrasli plaćaju 106,39 evra, djeca 53,73 evra.

Nešto jeftiniji su Davos Klosters sa skoro 100 evra, i Laks-Flims sa više od 95 evra za dnevnu kartu za odrasle. U Laks-Flimsu to predstavlja rast od skoro 25 procenata u odnosu na prošlu sezonu, ističe ADAC. Porodice bi takođe trebalo da obrate pažnju na starosne granice: u nekim švajcarskim oblastima omladinski tarif važi već od 14 godina - i iznosi i oko 70 evra po danu.

Za "model-porodicu" od četiri člana (dvoje odraslih, jedan tinejdžer od 14 godina, jedno dijete od deset godina) švajcarske cijene postaju prava granica izdržljivosti: u Cermatu jedan jedini dan skijanja košta oko 320 evra, a trosedmični pas u Cermatu ili Laks-Flimsu prelazi čak 800 evra.

Njemačka

U poređenju s tim, Njemačka ostaje znatno povoljnija. U tri od osam ispitivanih područja dnevna karta za odrasle košta manje od 50 evra.

Na Feldbergu u Švarcvaldu odrasli plaćaju 42 evra, djeca 27 evra - tako je ovo područje najjeftinije po cijeni karte za odrasle, ali ima i znatno manje kilometara staza od velikih alpskih rizorta.

Balderšvang u Algoju, sa 45 evra za odrasle i 21,50 evra za djecu po dnevnoj karti, takođe spada u povoljnije. Za "model-porodicu" Balderšvang je najjeftinija destinacija u poređenju: zajednički dan skijanja tamo košta 118 evra.

U mnogim njemačkim područjima, recimo u Bajerškom šumama ili u bavarskim Alpima, ukupne porodične cijene značajno su niže nego u velikim alpskim centrima, piše rosenheim24.

