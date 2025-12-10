Dodik: Regulacioni plan koji nije u interesu građana ne može imati našu podršku

Podržavam zahtjeve građana banjalučkog naselja Rosulje da se ne usvoji prijedlog regulacionog plana "Malta 1" na sjednici Skupštine grada Banjaluka, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Smatram da regulacioni plan koji nije u interesu građana ne može imati podršku. SNSD će za svaki predloženi regulacioni plan otići u mjesne zajednice da razgovara sa građanima. Ako nema podršku građana, ne može biti usvojen", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.