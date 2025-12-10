Logo
Dodik: Regulacioni plan koji nije u interesu građana ne može imati našu podršku

ATV

10.12.2025

Додик: Регулациони план који није у интересу грађана не може имати нашу подршку
Foto: ATV

Podržavam zahtjeve građana banjalučkog naselja Rosulje da se ne usvoji prijedlog regulacionog plana "Malta 1" na sjednici Skupštine grada Banjaluka, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Smatram da regulacioni plan koji nije u interesu građana ne može imati podršku. SNSD će za svaki predloženi regulacioni plan otići u mjesne zajednice da razgovara sa građanima. Ako nema podršku građana, ne može biti usvojen", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Milorad Dodik

Komentari (2)
