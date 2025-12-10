Dodik: Regulacioni plan koji nije u interesu građana ne može imati našu podršku

Izvor:
ATV
10.12.2025
08:21
Komentari:2
Podržavam zahtjeve građana banjalučkog naselja Rosulje da se ne usvoji prijedlog regulacionog plana "Malta 1" na sjednici Skupštine grada Banjaluka, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
"Smatram da regulacioni plan koji nije u interesu građana ne može imati podršku. SNSD će za svaki predloženi regulacioni plan otići u mjesne zajednice da razgovara sa građanima. Ako nema podršku građana, ne može biti usvojen", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Podržavam zahtjeve građana banjalučkog naselja Rosulje da se ne usvoji prijedlog regulacionog plana "Malta 1" na sjednici Skupštine grada Banjaluka. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) December 10, 2025
Smatram da regulacioni plan koji nije u interesu građana ne može imati podršku. SNSD će za svaki predloženi regulacioni plan otići u…
Zdravlje
1 h0
Banja Luka
1 h0
Nauka i tehnologija
1 h0
Društvo
1 h0
Banja Luka
1 h0
Banja Luka
13 h0
Banja Luka
14 h0
Banja Luka
15 h1
Najnovije
Najčitanije
09
26
09
22
09
22
09
22
09
19
Trenutno na programu