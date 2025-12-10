Logo
Large banner

Raškaj: Blokada prelaza Gradiška nepotrebna, ugrožava transportni saobraćaj u BiH

Izvor:

SRNA

10.12.2025

08:22

Komentari:

0
Рашкај: Блокада прелаза Градишка непотребна, угрожава транспортни саобраћај у БиХ
Foto: ATV

Što prije treba otkloniti blokadu otvaranja graničnog prelaza na novom mostu u Gradišci koja je nepotrebna, ugrožava transportni saobraćaj u cijeloj BiH, kao i zaposlene u tom sektoru, izjavio je stručnjak za tržište rada Dominik Raškaj.

Raškaj ističe da će zaposleni u tanspornom saobraćaju, ukoliko granični prelaz ne bude otvoren uskoro, biti primorani da nastave zatvarati svoja preduzeća i otvarati ih u Hrvatskoj i Sloveniji.

гарда пантери

Društvo

Mladi srpski političar u Austriji David Bilbija pomogao božićnu akciju Garde Panteri

- Ne odlaze nam vozači zbog loše plate, već zbog dugotrajnih čekanja na graničnim prelazima. Svi mi znamo šta je stari granični prelaz Gradiška, kao i drugi prelazi. Čekanja su duža od 24 časa - rekao je Raškaj.

Osvrćući se na činjenicu da član Upravnog odbora iz Federacije BiH /FBiH/ Zijad Krnjić odbija da podrži izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO, Raškaj je poručio da blokada otvaranja novog graničnog prelaza koči razvoj privrede i Republike Srpske i FBiH /FBiH/, ali i turizam.

- Žao mi je što jedan čovjek blokira BiH, građane Republike Srpske, a i FBiH. To nije način za rješavanje problema od prije. Granični prelaz smo čekali više od 10 godina, čekali smo da Hrvatska uradi svoj dio posla i to se desilo, a danas imamo blokade koje su zaista nepotrebne - istakao je Raškaj.

Милорад Додик

Banja Luka

Dodik: Regulacioni plan koji nije u interesu građana ne može imati našu podršku

On smatra da se pitanje otvaranja novog graničnog prelaza mora riješiti u što kraćem roku, a najkasnije do kraja godine.

- Predstavnici transpornog saobraćaja u BiH najavili su i nove blokade nakon 15. decembra. Vidimo da nas EU i dalje teroriše, da i dalje stoje mjere ograničavanja boravka naših ljudi u EU. Trebamo se zapitati koja je onda svrha da predstavnici iz Republike Srpske /ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša/ Košarac i /ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan/ Amidžić glasaju za EU, a nas EU zapravo blokira konstantno - rekao je Raškaj.

Podijeli:

Tag:

Granični prelaz Gradiška

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Највећа јутарња грешка због које се сало лијепи за стомак, а шећер скаче ''до плафона''

Zdravlje

Najveća jutarnja greška zbog koje se salo lijepi za stomak, a šećer skače ''do plafona''

1 h

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Banja Luka

Mnogi dijelovi Banjaluke ostaju bez struje

1 h

0
Научници пронашли потпуно нови свијет у центру Земље

Nauka i tehnologija

Naučnici pronašli potpuno novi svijet u centru Zemlje

1 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Donald Tramp otkrio koja mu je omiljena riječ

1 h

0

Više iz rubrike

Ванредна сједница Управног одбора УИО БиХ у Бањалуци

Republika Srpska

Vanredna sjednica Upravnog odbora UIO BiH u Banjaluci

2 h

0
Посебна сједница Владе Српске о буџету

Republika Srpska

Posebna sjednica Vlade Srpske o budžetu

2 h

0
Цвијановић: Лицемјерје СДС-а проговара кроз Бабаља

Republika Srpska

Cvijanović: Licemjerje SDS-a progovara kroz Babalja

12 h

3
Тришић Бабић за АТВ: На дневној бази напади на Српску, за нас су избори завршени

Republika Srpska

Trišić Babić za ATV: Na dnevnoj bazi napadi na Srpsku, za nas su izbori završeni

12 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

26

Tamara organizovala lažnu otmicu kćerke s invaliditetom

09

22

Lavrov: Evropljani pokušavaju na sve načine da ometaju mirovni proces

09

22

Ispovijest najstrašnijeg balkanskog plaćenog ubice: Haos je postao moja logika

09

22

Mitropolit Teodosije: Međunarodna zajednica da preuzme odgovornost za zaštitu SPC na Kosmetu

09

19

Otkriveni novi dokazi o Alchajmerovoj bolesti

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner