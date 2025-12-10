Raškaj: Blokada prelaza Gradiška nepotrebna, ugrožava transportni saobraćaj u BiH

Što prije treba otkloniti blokadu otvaranja graničnog prelaza na novom mostu u Gradišci koja je nepotrebna, ugrožava transportni saobraćaj u cijeloj BiH, kao i zaposlene u tom sektoru, izjavio je stručnjak za tržište rada Dominik Raškaj.

Raškaj ističe da će zaposleni u tanspornom saobraćaju, ukoliko granični prelaz ne bude otvoren uskoro, biti primorani da nastave zatvarati svoja preduzeća i otvarati ih u Hrvatskoj i Sloveniji.

- Ne odlaze nam vozači zbog loše plate, već zbog dugotrajnih čekanja na graničnim prelazima. Svi mi znamo šta je stari granični prelaz Gradiška, kao i drugi prelazi. Čekanja su duža od 24 časa - rekao je Raškaj.

Osvrćući se na činjenicu da član Upravnog odbora iz Federacije BiH /FBiH/ Zijad Krnjić odbija da podrži izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO, Raškaj je poručio da blokada otvaranja novog graničnog prelaza koči razvoj privrede i Republike Srpske i FBiH /FBiH/, ali i turizam.

- Žao mi je što jedan čovjek blokira BiH, građane Republike Srpske, a i FBiH. To nije način za rješavanje problema od prije. Granični prelaz smo čekali više od 10 godina, čekali smo da Hrvatska uradi svoj dio posla i to se desilo, a danas imamo blokade koje su zaista nepotrebne - istakao je Raškaj.

On smatra da se pitanje otvaranja novog graničnog prelaza mora riješiti u što kraćem roku, a najkasnije do kraja godine.

- Predstavnici transpornog saobraćaja u BiH najavili su i nove blokade nakon 15. decembra. Vidimo da nas EU i dalje teroriše, da i dalje stoje mjere ograničavanja boravka naših ljudi u EU. Trebamo se zapitati koja je onda svrha da predstavnici iz Republike Srpske /ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša/ Košarac i /ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan/ Amidžić glasaju za EU, a nas EU zapravo blokira konstantno - rekao je Raškaj.