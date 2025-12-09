Logo
Trišić Babić za ATV: Na dnevnoj bazi napadi na Srpsku, za nas su izbori završeni

Izvor:

ATV

09.12.2025

20:54

Komentari:

1
Тришић Бабић за АТВ: На дневној бази напади на Српску, за нас су избори завршени
Foto: ATV

Na Republiku Srpsku se u posljednje dvije godine, skoro na dnevnoj bazi, dešava napad, kaže za ATV Ana Trišić Babić, v.d. predsjednika Republike Srpske.

"Medijski, pravosudno, lažne vijesti, suđenje predsjedniku Republike Srpske zbog abnormalnih okolnosti koje ni danas ne mogu da se objasne bilo kojoj pravosudnoj instituciji u Evropi i svijetu, nametnuti izbori, oduzimanje mandata, izbori koji se dešavaju godinu dana prije redovnih i sada vidimo da se u posljednje dvije godine sprovodio taj plan da se institucije Srpske dezavuišu i minimiziraju", kaže Trišić Babić.

Rukovodstvo Srpske i SNSD-a kao najjače partije je odlučilo da izađe na izbore, jer su kako kaže Trišić Babić, prepoznali da su to bile "svojevrsne provokacije kako bi mogli reći da je Srpska problem".

"Vlada, Narodna skupština i predsjednik su konstantno odgovarali na te napade i uvijek u okviru našeg Ustava nalazili demokratska rješenja, koja su bila odbrana Republike Srpske", kaže Trišić Babić i dodaje da joj je žao što opozicija nije prepoznala mogućnosti da imamo nacionalno jedinstvo.

"Da imamo vladu nacionalnog jedinstva i da na taj način odgovorimo Sarajevu, i da Sarajevo ne može da upravlja procesima u Srpskoj".

Ona kaže da želi da oda priznanje svim građanima koji su ostali prisebni kada su ih pojedini pozivali da izađu nakon izbora i, kako kaže Trišić Babić, prave haos.

"Ostali su mirni i staloženi i u Srpskoj se nije desio haos. I to pokazuje da Sarajevo ovdje uvijek želi haos", kaže Trišić Babić.

To što CIK ponovo broji sasvim je očekivano, kaže v.d. predsjednika Srpske.

"Kako se sve dešavalo, mi smo i očekivali sve ovo i malo ko je vjerovao da će se sve ovo završiti normalno i na demokratski način. Kandidat SNSD-a je prošao kroz nenormalne okolnosti, na sve smo pazili. Taj sam CIK je nelegitiman, tu su stranačke osobe. Sadašnji predsjednik je bio na listi jedne politike partije. Za nas su izbori završeni", kaže Trišić Babić i dodaje:

"Moja uloga je, da se brinem o pravnoj legalnosti i funkcionisanju kabineta predsjednika Republike , dok ne dobijemo predsjednika".

Ona kaže da je SNSD uvijek za dijalog i da uvijek poziva na dijalog.

"Nikada nismo zatvorili vrata i želimo da vodimo pregovore, kaže Trišić Babić.

Ana Trišić Babić

Komentari (1)
