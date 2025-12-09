Logo
Large banner

Višković: Krivična odgovornost za sprečavanje rada prelaza u Gradišci

Izvor:

SRNA

09.12.2025

16:47

Komentari:

2
Вишковић: Кривична одговорност за спречавање рада прелаза у Градишци

Vršilac dužnosti direktora "Autoputeva Republike Srpske" Radovan Višković rekao je da bi predstavnik Federacije BiH u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH trebalo krivično da odgovara jer sprečava rad novog graničnog prelaza Gradiška.

''Ne možete iz mržnje i samo vama poznatih razloga da opstruišete čitavu zemlju. Taj granični prelaz koriste svi - i Hrvati, Bošnjaci, Srbi i ostali'', rekao je Višković novinarima u Doboju.

On je istakao da se time nanose ogromni troškovi, te ocijenio da BiH ne bi bila BiH da se ne pojavi neko ko opstruiše.

''Člana Upravnog odbora UIO BiH glasao je protiv izmjene Pravilnika Uprave, kojim je predviđeno postavljanje carinika na taj prelaz kako bi bio u punom kapacitetu. To je nevjerovatno, zakonska rješenja u BiH se moraju mijenjati i za takve stvari treba se i krivično odgovarati'', naveo je Višković.

Гранични прелаз, Градишка

Gradovi i opštine

"BiH će svečano otvoriti granični prelaz Gradiška, pa zatvoriti"

Ukoliko se nekom ne sviđa da sjedi u UIO, kaže Višković, može da podnese ostavku kako bi došao neko ko želi da radi.

On je naveo da bi predstavnik FBiH u Upravnom odboru UIO trebalo da se uvjeri kolika je gužva na mostu u Gradišci i da uvidi da usporava protok ljudi i robe.

''Nedopustivo je da neko na sjednici Upravnog odbora izjavi da nema ništa protiv novog prelaza Gradiška, ali da neće glasati. Čemu to vodi? Ovdje je u pitanju protok ljudi, robe, u pitanju je ekonomija'', naveo je Višković.

илу-граница-08122025

BiH

Krnjić spriječio usvajanje pravilnika za novi GP Gradiška

Član Upravnog odbora UIO BiH iz Federacije BiH Zijad Krnjić i juče je glasao protiv izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO, čime je spriječen rad novog graničnog prelaza Gradiška.

Iz UIO BiH danas su pozvali sve relevantne faktore u BiH da hitno obezbijede potrebne uslove da se novi granični prelaz Gradiška otvori za međunarodni putnički i teretni saobraćaj i to na način da se usvoje Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO.

Срђан Амиџић

BiH

Amidžić: Molio sam Krnjića da navede razlog glasanja protiv, kaže da granični prelaz nije prioritet

Upućen je i poziv Vladi FBiH da se hitno uključi u rješenje ovog problema.

Podijeli:

Tagovi:

Radovan Višković

UIO BiH

Granični prelaz Gradiška

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Преко 4 милиона путника прешло стари ГП Градишка - нови на чекању због Зијада Крњића

BiH

Preko 4 miliona putnika prešlo stari GP Gradiška - novi na čekanju zbog Zijada Krnjića

1 d

1
Зијад Крњић гласао против: Ништа од отварања новог ГП код Градишке 11. децембра

BiH

Zijad Krnjić glasao protiv: Ništa od otvaranja novog GP kod Gradiške 11. decembra

1 d

4
Нови покушај проналаска рјешења за гранични прелаз у Градишци

Gradovi i opštine

Novi pokušaj pronalaska rješenja za granični prelaz u Gradišci

1 d

0
Амиџић: Молио сам Крњића да наведе разлог гласања против, каже да гранични прелаз није приоритет

BiH

Amidžić: Molio sam Krnjića da navede razlog glasanja protiv, kaže da granični prelaz nije prioritet

1 d

7

Više iz rubrike

Минић: За Српску избори завршени, ЦиК ствара стање несигурности

Republika Srpska

Minić: Za Srpsku izbori završeni, CiK stvara stanje nesigurnosti

4 h

2
Случај насиља у мркоњићкој школи: Огласила се директорица

Republika Srpska

Slučaj nasilja u mrkonjićkoj školi: Oglasila se direktorica

4 h

2
Жупљанин: Влада испоштовала све што смо договорили

Republika Srpska

Župljanin: Vlada ispoštovala sve što smo dogovorili

5 h

0
Минић: Први пут постигнут консензус о најважнијим питањима

Republika Srpska

Minić: Prvi put postignut konsenzus o najvažnijim pitanjima

5 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

34

Sutra ova naselja ostaju bez struje

18

30

Pušači koji odbace duvan, osjećaju povećanu osjetljivost na bol, tvrde naučnici

18

25

Putin: Pokušavamo da okončamo rat koji je počeo pučem

18

21

Mještani Rosulja protiv izmjena regulacionog plana : ''Ovo je potpuno iracionalno''

18

17

Zaharova: Zelenski uključen u krvavo cjenkanje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner