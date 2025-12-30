Snažna eksplozija u dvorištu škole

Snažna eksplozija uznemirila je noćas Zagrepčane, policija je dojavu dobila nešto prije 23 časa, a vatrogasci su intervenisali na igralištu Osnovne škole "Julij Klović". Povrijeđenih nema.

- Radilo se o pirotehničkoj napravi vezanoj za kanister. Do našeg dolaska gorio je kanister, koji smo ugasili. U intervenciji je učestvovalo jedno vatrogasno vozilo - izjavio je komandir Javne vatrogasne jedinice Grada Zagreba Siniša Jembrih.

Eksplozija se dogodila na zagrebačkoj Trešnjevci, gdje je, za sada, nepoznata osoba postavila snažnu pirotehničku napravu.

- Bila su dva udara. Prva eksplozija me probudila, bila je toliko snažna da sam u prvi mah pomislila da se urušila zgrada Vijesnika, koji je nedaleko od nas. Drugu smo i čuli i vidjeli. Digla se vatrena pečurka, a prozori su nam se zatresli koliko je bila snažna - rekla je za Dnevnik.hr jedna stanovnica Nove ceste.