Tramp: Putin me je obavijestio o napadu na rusku rezidenciju, taj potez nije dobar

Izvor:

Tanjug

30.12.2025

08:37

Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da ga je predsjednik Rusije Vladimir Putin u telefonskom razgovoru jutros obavijestio o navodnom napadu ukrajinskog drona na jednu od njegovih rezidencija, ocjenjujući da taj potez "nije dobar".

- Ne sviđa mi se. To nije dobro - rekao je Tramp, prenosi Si-En-En.

Tramp je priznao da je "moguće" da je tvrdnja netačna i da takav napad nije ni izveden, ali je dodao da mu je Putin jutros rekao da jeste.

- Upravo sam čuo o tome, ali ne znam ništa o tome. To bi bilo loše. To ne bi bilo dobro - rekao je Tramp novinarima pred sastanak sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi.

Tramp je inače opisao razgovor sa Putinom kao "produktivan", ali je naveo da i dalje postoje pitanja koja treba da se riješe da bi se postigao mirovni sporazum u Ukrajini.

Mraz zima

Društvo

Danas uglavnom sunčano, krajem dana ponegdje moguć i slab snijeg

- Bila je to veoma produktivna rasprava. Imamo nekoliko veoma osjetljivih pitanja, kao što možete zamisliti. Imamo nekoliko pitanja koja ćemo, nadamo se, riješiti i ako ih riješimo, može da se postigne mir - istakao je Tramp.

Rusija

Amerika

Donald Tramp

Vladimir Putin

