Preko 4 miliona putnika prešlo stari GP Gradiška - novi na čekanju zbog Zijada Krnjića

ATV

08.12.2025

17:35

Преко 4 милиона путника прешло стари ГП Градишка - нови на чекању због Зијада Крњића

Zijad Krnjić, član Upravnog odbora UIO kojeg imenuje Vlada FBiH, spriječio je usvajanje pravilnika za novi Granični prelaz Gradiška zbog čega isti neće biti još uvijek otvoren.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u UIO nije usvojen ni na današnjoj vanrednoj sjednici Upravnog odbora, koja je održana u Sarajevu, jer je protiv glasao Zijad Krnjić, član UO kojeg imenuje Vlada FBiH, iako nije imao nikakav komentar na pravilnik.

Za izmjene ovog pravilnika glasali su ministri finansija Zora Vidović i Toni Kraljević te ministar finansija i trezora BiH, dr Srđan Amidžić i Jelena Popović, član UO iz reda eksperata kojeg imenuje Vlada Republike Srpske.

Novoizgrađeni granični prelaz u Gradišci u potpunosti je opremljen po evropskim standardima, ali formalna izmjena pravilnika dovela je u pitanje početak rada na najfrekventnijem prelazu ka EU. Predsjedavajući UO UIO dr Srđan Amidžić je podsjetio da je broj putnika koji je u ovoj godini do danas na starom prelazu prešao granicu

4.050.000, da je prešlo 987.000 putničkih automobila i istakao razočarenje da član UO UIO može staviti politiku ispred interesa građana.

Granični prelaz Gradiška

Zijad Krnjić

Srđan Amidžić

