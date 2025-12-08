Preko 4 miliona putnika prešlo stari GP Gradiška - novi na čekanju zbog Zijada Krnjića

Izvor:
Zijad Krnjić, član Upravnog odbora UIO kojeg imenuje Vlada FBiH, spriječio je usvajanje pravilnika za novi Granični prelaz Gradiška zbog čega isti neće biti još uvijek otvoren.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u UIO nije usvojen ni na današnjoj vanrednoj sjednici Upravnog odbora, koja je održana u Sarajevu, jer je protiv glasao Zijad Krnjić, član UO kojeg imenuje Vlada FBiH, iako nije imao nikakav komentar na pravilnik.
Za izmjene ovog pravilnika glasali su ministri finansija Zora Vidović i Toni Kraljević te ministar finansija i trezora BiH, dr Srđan Amidžić i Jelena Popović, član UO iz reda eksperata kojeg imenuje Vlada Republike Srpske.
Novoizgrađeni granični prelaz u Gradišci u potpunosti je opremljen po evropskim standardima, ali formalna izmjena pravilnika dovela je u pitanje početak rada na najfrekventnijem prelazu ka EU. Predsjedavajući UO UIO dr Srđan Amidžić je podsjetio da je broj putnika koji je u ovoj godini do danas na starom prelazu prešao granicu
4.050.000, da je prešlo 987.000 putničkih automobila i istakao razočarenje da član UO UIO može staviti politiku ispred interesa građana.
