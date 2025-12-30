Logo
Banjalučka starleta šokirala savjetima koje je dala djevojkama: "Uzmi mu pare, pa ga..."

Izvor:

Blic

30.12.2025

09:34

Komentari:

0
Foto: Instagram

Starleta Božana Vujinović ponovo je privukla veliku pažnju javnosti nakon što je na svom Instagram profilu bez zadrške odgovarala na pitanja pratilaca, a jedan njen odgovor izazvao je pravu buru na društvenim mrežama.

Jedna djevojka zatražila je savjet kako da se “otrgne od osobe koja je ozbiljan manipulator, ali u isto vrijeme galantan muškarac”, a Božanin odgovor mnoge je ostavio u šoku.

Мирјана Калабић

Scena

Vatrena Banjalučanka iz "Zvezda Granda" trudna: Progovorila i o vezi

– Uzmi mu pare, pa ga izbjegavaj. Pa malo budi dobra i mila, pa opet ga ignoriši. Malo si draga, malo si odvratna, neka ne zna gdje udara mučenik, ali non-stop imaj neke zahtjeve – napisala je Božana Vujinović i izazvala lavinu komentara.

Stavila tačku na priče da se bavi najstarijim zanatom

Inače, Božana Vujinović se jednom prilikom osvrnula i na glasine da se bavi najstarijim zanatom, pa je tom prilikom otkrila da li je ikada bila privođena zbog prostitucije.

kasalj pexel

Zdravlje

Muči vas kašalj? Ovaj prirodni sastojak može olakšati simptome

– Nikada. Svi napisi u medijima su bili laž. Sa neistinama se borim na sudu i do sada sam dobila svaki spor. Kada nemaš problem da se zamjeriš bilo kome ko ti stane na sjenku, rađaju se neprijatelji sa kojima još uvijek uspješno izlazim na kraj. Nikada nisam dozvoljavala da me spletke pokolebaju – tvrdi ona, piše Blic.

Božana je naglasila i da ne želi da zarađuje novac putem platformi na kojima se prodaju eksplicitni sadržaji, ističući da takav način zarade ne smatra prihvatljivim.

– Prodavanje intime za 5, 10 dolara mi je ispod časti. Skinula sam se gola samo za naslovnu stranu Plejboja – otkrila je ona.

Božana Vujinović

starleta

Komentari (0)
