ATV donosi Prijedlog budžeta Srpske: Rast penzija i plata u javnom sektoru, manje za subvencije

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog budžeta za 2026. godinu u iznosu od 7,409 milijardi KM, što je za 659 miliona KM, odnosno 9,8 odsto više u odnosu na Drugi rebalans budžeta za 2025. godinu.

Kako je utvrđeno Prijedlogom, u koji je ATV imao uvid, budžet za narednu godinu karakteriše povećanje penzija, plata u javnom sektoru i izdvajanja za socijalne kategorije, dok su subvencije smanjene.

Povećanje penzija

Predlogom budžeta očekuje se rast penzija i socijalnih davanja za skoro 10 odsto.

"Za socijalnu zaštitu koju isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja planirano je 2,162 milijarde KM, što je za 196,9 miliona KM više nego u tekućem rebalansu i što predstavlja rast od 10 odsto.

Sredstva za penzijsko osiguranje projektovana su u skladu sa kretanjem broja korisnika i očekivanim povećanjem u 2026. godini, uz redovno usklađivanje penzija koje je planirano u iznosu od 6,55 odsto", navodi se u Prijedlogu budžeta.

Povećanje plata u javnoj upravi

Rashodi za lična primanja zaposlenih u javnoj upravi Republici Srpskoj u 2026. godini iznosiće 1,4058 milijardi KM. To je povećanje od 83,7 miliona KM, odnosno 6,3 procenta u odnosu na plan za 2025. godinu.

Povećanje je usklađeno sa dinamikom potpisivanja novog Kolektivnog ugovora za javnu upravu koji bi trebao biti potpisan 5. januara.

Veća izdvajanja za socijalne kategorije

Budžetska sredstva namijenjena socijalnim kategorijama stanovništva iznosiće 644,7 miliona KM, što je 92,6 miliona KM više nego u 2025. godini, a predstavlja rast od čak 16,8 odsto.

Povećanje je, pretpostavlja se, u skladu s planovima i razgovorima sa predstavnicima korisničkih grupa i potrebom dodatnog jačanja socijalne podrške.

Smanjenje subvencija

Za subvencije je u budžetu za 2026. godinu planirano 233,6 miliona KM, što je za 27,2 miliona KM manje nego u ovogodišnjem rebalansu, te predstavlja smanjenje od 10,4 procenta.

Znatno veći izdaci za otplatu dugova

Izdaci za otplatu dugova jedna su od najvećih promjena u budžetskoj strukturi. U 2026. godini planirani su u visini od 1,3485 milijardi KM. To je povećanje od čak 494,2 miliona KM, odnosno 57,8 odsto.

"Projekcija ovih izdataka je u skladu sa planom otplate ino i unutrašnjeg zaduženja, ažuriranog plana povlačenja sredstava po investicionim kreditima u 2026. godini, planiranog finansiranja Budžeta Republike Srpske za 2026. godinu, kalendara emisija dugoročnih obveznica, te očekivanog kretanja kamatnih stopa i deviznih kurseva u narednom periodu", navodi se u Prijedlogu budžeta.

Prijedlog budžeta će sutra naći pred Ekonomsko-socijalnim savjetom.