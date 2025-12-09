Logo
CIK nepotrebno pravi probleme, još broje glasove, čekaju se konačni rezultati

Autor:

Kristina Sekerez

09.12.2025

19:27

Komentari:

4
Foto: ATV

16 dana nakon najjednostavnijih izbora nemamo konačne rezultate. CIK BiH još broji glasove.

Kakav je tempo, čini se da im je norma jedan listić dnevno. Ide se i u ponovno kontrolno glasanje. Neki bi krenuli i ispočetka.

"Ukupno je na 106 biračkih mjesta došlo do glasanja od strane lica koja nemaju nijedan važeći identifikacioni dokument. Od toga je CIK odlučila da izvrši ponovno brojanje na 52 biračka mjesta na kojima je došlo do glasanja bez i jednog važećeg identifikacionog dokumenta. Ja sam petog decembra predložila da Glavni centar za brojanje izvrši ponovno brojanje u svim izbornim jedinicama, svih izbornih mjesta", kaže Vanja Bjelica Prutina, član CIK-a BiH.

"U ovom momentu nemamo jasnu sliku. Ja ću podržati sve prijedloge službe u smislu naših daljih koraka ka utvrđivanju rezultata ili eventualnom poništenju ako za to bude potrebe", kaže Irena Hadžiabdić, član CIK-a BiH.

U CIK-u se uzdaju i u grafologa.

"Preko stotinu biračkih mjesta je dato grafologu kriminalističke struke na vještačenje. Kada dobijemo te pokazatelje imaćemo više parametara u smjeru da li idemo ka finalnom utvrđivanju rezultata ili ćemo morati poduzeti još neke radnje", ističe Željko Bakalar, član CIK-a,

„Da donesemo naredbu kojom se nalaže glavnom centru za brojanje da izvrši ponovnu kontrolno brojanje glasačkih listića sa redovnih biračkih mjesta", rekao je Jovan Kalaba, predsjednik CIK-a BiH.

Nisu jednoglasni. Javio se Vlado Rogić. Kaže, odužilo se kao da imaju četiri nivoa za prebrojavanje.

„Ako budemo ovako nastavili, izgleda da ćemo sve prebrojati u kontrolnom brojanju, a kada se uzme broj prigovora, broj žalbi na dan izbora to nema opravdanja i zato se ne mogu složiti", kaže Rogić, takođe član CIK-a.

I treba sve da se prebroji, poručuje Draško Stanivuković.

„Očekujem da CIK, nadležne institucije, grafološke i sve druge načine ispitaju apsolutno svu vrstu nepravilnosti, koje su prijavljene, na koje se sumnja i gdje ima nelogičnosti", rekao je predsjednik Pokreta Sigurna Srpska.

Za Srpsku su izbori završeni. CIK pravi nepotreban pritisak, kategoričan je premijer.

"Vidjeli smo da je odluka Ustavnog suda o, kako oni već kažu, legalnosti Vlade zastala onog momenta kada je isti taj CIK zaprimio navodno neke pritužbe, pa su se trebala raditi grafološka vještačenja. Na to sam juče odgovorio, ako radite grafološko vještačenje bilo koje osobe kako je moguće da se zna za koga je ta osoba glasala?“ Razgovarao sam sa kolegama iz Doboja, Laktaša i Zvornika. Ako ovo već ide u nedogled, neka se ponove izbori, pa će se vidjeti kako će proći", kaže Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Zaključak je: CIK nepotrebno pravi probleme i prebacuje ih na teritoriju Srpske.

Prijevremeni izbori 2025

CIK BiH

Komentari (4)
