Gastoz podijelio najdivnije vijesti: Tiču se malene Lenke

Prelijepe vijesti stižu iz Beograda ovog podneva! Naime, u poznatom noćnom klubu "Mr Stefan Braun", u ponedjeljak 17. novembra je održano Veče poznatih, koje je imalo humanitarni karakter, a gdje se novac prikupljao za malenu Lenku.

Domaćin je bio Nenad Marinković Gastoz, koji je i donio najljepše vijesti - novac za Lenku je prikupljen!

Gorepomenuti "Mr Stefan Braun" je odlučio da poslije punih 10 godina ponovo organizuje Veče poznatih, gdje će na prvom mjestu biti upravo pomoć kako djeci, tako i onima kojima je ona najpotrebnija.

Prvo Veče poznatih, na kom je domaćin Nenad Marinković Gastoz, prošlo je i više nego dobro, pošto je upravo domaćin, zajedno sa klubom i svojim gostima - Lackuom, Dušicom Jakovljević, VajVaijem i ostalima uspio da prikupi potreban novac za malu Lenku!

Ovime se pohvalio upravo Gastoz putem društvenih mreža, gdje je samo ostavio poruku Lenkinog tate koji je rekao da su "uspjeli" da prikupe ono što je ovoj heroini bilo potrebno.

Naravno, ovo je tek prvo Veče poznatih u ovom klubu, a jednog ponedjeljka svakog mjeseca će se održati i novo, gdje će se Gastoz potruditi da dovede što bolje goste, piše "Telegraf".