Logo
Large banner

Gastoz podijelio najdivnije vijesti: Tiču se malene Lenke

Izvor:

Telegraf

18.11.2025

19:52

Komentari:

0
Гастоз подијелио најдивније вијести: Тичу се малене Ленке

Prelijepe vijesti stižu iz Beograda ovog podneva! Naime, u poznatom noćnom klubu "Mr Stefan Braun", u ponedjeljak 17. novembra je održano Veče poznatih, koje je imalo humanitarni karakter, a gdje se novac prikupljao za malenu Lenku.

Domaćin je bio Nenad Marinković Gastoz, koji je i donio najljepše vijesti - novac za Lenku je prikupljen!

Gorepomenuti "Mr Stefan Braun" je odlučio da poslije punih 10 godina ponovo organizuje Veče poznatih, gdje će na prvom mjestu biti upravo pomoć kako djeci, tako i onima kojima je ona najpotrebnija.

Prvo Veče poznatih, na kom je domaćin Nenad Marinković Gastoz, prošlo je i više nego dobro, pošto je upravo domaćin, zajedno sa klubom i svojim gostima - Lackuom, Dušicom Jakovljević, VajVaijem i ostalima uspio da prikupi potreban novac za malu Lenku!

Ovime se pohvalio upravo Gastoz putem društvenih mreža, gdje je samo ostavio poruku Lenkinog tate koji je rekao da su "uspjeli" da prikupe ono što je ovoj heroini bilo potrebno.

Naravno, ovo je tek prvo Veče poznatih u ovom klubu, a jednog ponedjeljka svakog mjeseca će se održati i novo, gdje će se Gastoz potruditi da dovede što bolje goste, piše "Telegraf".

Podijeli:

Tagovi:

Nenad Marinković Gastoz

humanost

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Снага колега из Градишке: Бранки нови почетак

Gradovi i opštine

Snaga kolega iz Gradiške: Branki novi početak

16 min

1
''Република Српска показује капацитете да школује свој кадар''

Društvo

''Republika Srpska pokazuje kapacitete da školuje svoj kadar''

23 min

0
Навијачи БиХ пјевали дјевојци на балкону

Fudbal

'Izađi mala' se orilo Bečom: Pogledajte reakciju djevojke na balkonu

25 min

0
Децембар доноси финансијско обиље овим знаковима

Zanimljivosti

Decembar donosi finansijsko obilje ovim znakovima

26 min

0

Više iz rubrike

''Република Српска показује капацитете да школује свој кадар''

Društvo

''Republika Srpska pokazuje kapacitete da školuje svoj kadar''

23 min

0
Месари у Бањалуци кукају због свињокоља: Има ли болести?

Društvo

Mesari u Banjaluci kukaju zbog svinjokolja: Ima li bolesti?

1 h

0
Какво ће бити вријеме сутра?

Društvo

Kakvo će biti vrijeme sutra?

5 h

0
Скоро 318 милиона људи би могло бити на ивици глади у 2026. години, упозоравају из УН-а

Društvo

Skoro 318 miliona ljudi bi moglo biti na ivici gladi u 2026. godini, upozoravaju iz UN-a

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

53

Derventa kao veliko gradilište: Za infrastrukturu predviđeno 3 miliona KM

19

52

Gastoz podijelio najdivnije vijesti: Tiču se malene Lenke

19

51

Tijelo dječaka (6) pronađeno obezglavljeno, uhapšena majka

19

45

Snaga kolega iz Gradiške: Branki novi početak

19

38

''Republika Srpska pokazuje kapacitete da školuje svoj kadar''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner