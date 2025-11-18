Snaga kolega iz Gradiške: Branki novi početak

Pripadnici jedinice žandarmerije iz Gradiške od jutra su se okupili kako bi pomogli svojoj bivšoj koleginici Branki Baštinac, i njenom bratu. zbog zdravstvenih i drugih problema, godinama su živjeli pod krovom koji prokišnjava.

"Odmah po saznanju da naša koleginica bivša Brana i njen brat Zoran Baštinac imaju problem na krovu tačnije da im propušta krov, stambeni prostor gdje budu, odmah smo se organizovali i pritekli u pomoć da saniramo sam problem a ujedno da našim kolegama pokažemo da prosto nisu sami i onda kada odu u penziju da smo tu za njih i da se mogu osloniti na nas", rekao je Milan Makitan, komandir jedinice žandarmerije u Policijskoj upravi Gradiška.

Žandarmeri žele da im obezbijede bezbjedan krov nad glavo, i da pošalju poruku da pripadnici MUP-a čak i kad odu u penziju nikada nisu sami.

"Smatram da humanost ne treba da bude neko samopromovisanje i propraćeno medijski, ali s obzirom da smo mi narod koji je poznat po tome da je uvijek spreman da pomognemo a u ovom tempu života nam se to malo potisnulo, tako da nadam se da ćemo na ovaj način da probudimo svijest ljudi i ako utičemo na 1% ljudi mislim da činimo pravu stvar", rekla je Ivana Mišetić, pripadnik Jedinice žandarmerije u Policijskoj upravi Gradiška.

Branka je bez posla ostala prije nekoliko godina, a krov na njihovoj kući, kako kaže, već 2 godine i 4 mjeseca prokišnjavao je toliko, da je prijetila opasnost od strujnog udara i požara. Pomoć njenih bivših kolega nije očekivala.

"Ovo je stvarno sudbina, ja ni u snu snila ne bih da bi moje radne kolege, pošto sam ja nekad radila u supu i ostala bez posla, došli da mi pomognu danas i da pokriju moju kuću da ne prokišnjava i da se ne zapali. Da smo mi zdravi, moj brat i ja, ne treba nama ničija pomoć ali kada nismo zdravi i to je najveći problem", rekla je Branka Baštinac.

Njene nekadašnje kolege danas su joj vratile sigurnost pod krovom, dokaz da je najvrijednija pomoć ona koja stigne onda kada je najpotrebnija, a da se ljudi najbolje prepoznaju upravo kroz djela.