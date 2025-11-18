Trebinje: "Registruj oružje bez sankcije"

Razuzdani pojedinac i nelegalni pištolj cijeli region zaviju u crno. Za slučaj na obali Neretve krivca je kasno tražiti. Nije se kasno uhvatiti u koštac sa nelegalnim oružjem, toga su svjesni u MUP-u. Trebinjska policija već mjesecima provodi akcije i kampanje, u toku je ona "Registruj oružje bez sankcije".

"Osnovni cilj ove kampanje jeste naravno podizanje nivoa bezbijednosti svih građana ali suština je da svi građani koji u posjedu imaju oružje za koje se može izdati dozvola za držanje kao što je sportsko lovačko oružje, revolver i pištolj sada u ovome trenutku do kraja godine mogu da pokrenu proceduru legalizacije bez dokazivanja vlasništva", rekla je Jovana Cvijetić, portparol PU Trebinje.

Oružje se donosi u policijsku stanicu gdje će se izvršiti pregled a onda i izdati potvrda nakon čega kreće procedura za izdavanje oružnog lista. Oružje koje je ostalo od rata trebalo bi dobrovoljno, što prije, predati kaže policija. Oni koji najbolje znaju šta je oružje podržavaju ovakve aktivnosti.

"Vrlo je važno da se ova akcija vodi, mi smo 50 godina ovdje u tome i sportu i puvanju raznih vrsta pa znamo da je važno da i strijelci i lovci i svi ostali da to pravilno koriste", rekao je Spaso Škoro, trener u Streljačkom klubu Leotar Trebinje.

Zna se za šta oružje koriste strijelci i lovci. Zakon o oružju i municiji je jasan bez obzira na posjedovanje oružnog lista i dozvole za posjedovanje postoji i dozvola za nošenje koja se teško dobija a i ona ima jasno propisana pravila. Oni mimo pravila se sankcionišu, u Hercegovini se godinama provodi akcija “kalibar” usmjerena na oduzimanje nelegalnog oružja.