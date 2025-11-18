Logo
U Mostaru održan protest nakon ubistva Aldine Jahić

18.11.2025

У Мостару одржан протест након убиства Алдине Јахић
Foto: Facebook

Učesnici protesta u Mostaru, na kojem je odata počast svirepo ubijenoj Aldini Jahić, zatražili su odlučne reakcije policije, tužilaštava, sudova i centara za socijalni rad, kao i hitne zakonske izmjene koje će se ubijanje žena tretirati kao posebno, najteže krivično d‌jelo.

Okupljeni su nosili transparente sa porukama poput "Ne ubija ljubomora, ubija nasilnik", "Generacije prije nas su ćutale i trpjele – mi nećemo!", "Ćutanje štiti nasilnika, a ne žrtvu", i "Žena nije meta".

Organizatori su naglasili da je ubistvo žene poraz društva u cjelini i da mora biti posljednji alarm za sve institucije.

Protestnu šetnju organizovala je Inicijativa građana Mostara, a okupljanje je počelo u 12.05 časova na Španskom trgu, prenose federalni mediji.

U ned‌jelju, 16. novembra uveče, Jahićevu /32/ je hicem iz pištolja ubio bivši partner Anis Kalajdžić /33/.

Brutalno ubistvo dogodilo se dok je Jahićeva išla na trening. Ona je pokušala pobjeći sa autobuske stanice i sklonila se u toalet obližnjeg ugostiteljskog objekta, odakle je uspjela pozvati policiju. Ubica ju je sustigao i usmrtio prije dolaska pomoći.

Policija je ubrzo stigla na mjesto događaja i uhapsila osumnjičenog, koji je dan kasnije predat u nadležnost Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona.

