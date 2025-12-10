Više ulica i naselja u Banjaluci danas bez vode

Više ulica i naselja u Banjaluci danas će određen period biti bez vode, saopšteno je iz gradskog Vodovoda.

Danas će se izvoditi radovi u ulicama Vasilija Ostroškog (Lazarevo), Sretena Stojanovića (Lazarevo), Jovana Raškovića (Paprikovac), Sime Pandurevića (Pobrđe) te u Kuljanima.

Zanimljivosti Šta nam zvijezde donose predviđaju?

Ekipe “Vodovoda” zadužene za lokalne vodovode danas će otklanjati kvarove u Ritanima – Donji Pervan, Krupi na Vrbasu, Krminama, Bistrici i Bronzanom Majdanu.

“Elektrokrajina” je za danas najavila radove i isključenja električne energije od 8 do 16 časova pa su mogući poremećaji i u vodosnabdijevanju:

Banjica: PS Stričići, PS Kola i PS Rekavice

Gašića vrelo (Krmine, Ljubačevo, Memiči, Javorani i Agino Selo).

U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja.