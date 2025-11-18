Logo
'Izađi mala' se orilo Bečom: Pogledajte reakciju djevojke na balkonu

Izvor:

ATV

18.11.2025

19:36

Навијачи БиХ пјевали дјевојци на балкону
Foto: Screenshot

U utorak naveče reprezentacija Bosne i Hercegovine igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj istoriji, a navijači su napravili fenomenalnu atmosferu na ulicama Beča.

Zmajevi gostuju u Austriji, gdje će protiv domaće selekcije tražiti pobjedu koja ih direktno vodi na Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi.

Izabranicima selektora Sergeja Barbareza potrebna je pobjeda bilo kojim rezultatom kako bi izborili drugi Mundijal u istoriji, nakon debitantskog nastupa u Brazilu 2014. godine. Zbog toga je Beč ovog utorka postao glavno okupljalište navijača BiH.

Na tribinama stadiona Ernst Hapel očekuje se više od 20.000 navijača Bosne i Hercegovine, dok se ne zna tačan broj onih koji su ostali na ulicama glavnog grada Austrije.

Cijeli dan Beč je bio preplavljen zastavama, pjesmom i navijačkom euforijom koja je zahvatila grad.

U mnoštvu veselih scena, jedan snimak posebno je privukla pažnju na društvenim mrežama i ubrzo postala viralna. Naime, jedna djevojka je, zatečena atmosferom ispod svog prozora, počela snimati povorke navijača BiH koje su ispunile ulice. Kada su je navijači primijetili, počeli su joj u glas pjevati popularnu navijačku numeru - "Izađi mala".

Djevojka se nasmijala i uzvratila simpatičnim gestom, podijelivši snimak na društvenim mrežama, čime je dodatno doprinijela širenju pozitivne atmosfere uoči večerašnjeg susreta.

Fudbalski savez BiH

Austrija

kvalifikacije

svjetsko prvenstvo u fudbalu

