Austrija - BiH: Gdje ima prenos utakmice

Autor:

Stevan Lulić

18.11.2025

18:05

Komentari:

2
Фудбалери БиХ
Foto: FS BiH

Fudbali BiH od 20:45 sati kreću u pohod na direktan plasman na Svjetsko prvenstvo.

U odlučujućem meču gostuju Austriju i treba im pobjeda da bi direktno otišli na Mundijal.

Мики Мећава

Scena

Miki Mećava jedva izvukao glavu: Čovjek s bombom uletio na slavlje

Ukoliko Zmajevi ostvare željnu pobjedu to će im biti drugo učešće na Svjetskom prvenstvu u istoriji.

Gdje gledati utakmicu

Navijači BiH s nestrpljenjem očekuju najvažniju utakmicu ovih kvalifikacija, a prenos će biti obezbijeđen na nekoliko televizija.

kanada hladnoca nevrijeme zimska oluja tanjugap

Svijet

Meteorolozi upozoravaju: Slijedi najhladnija zima u posljednjih 250 godina

Tako će oni koji nisu u mogućnosti da budu na stadionu, meč moći da gledaju na BHRT-u.

Osim toga, utakmicu prenose i Arena Premium 4 Srbija, slovenački Sport Klub 1, te albanski Super Sport 4.

Tagovi:

Fudbalski savez BiH

kvalifikacije

Austrija

svjetsko prvenstvo u fudbalu

Komentari (2)
