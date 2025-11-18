Austrija - BiH: Gdje ima prenos utakmice

Fudbali BiH od 20:45 sati kreću u pohod na direktan plasman na Svjetsko prvenstvo.

U odlučujućem meču gostuju Austriju i treba im pobjeda da bi direktno otišli na Mundijal.

Ukoliko Zmajevi ostvare željnu pobjedu to će im biti drugo učešće na Svjetskom prvenstvu u istoriji.

Gdje gledati utakmicu

Navijači BiH s nestrpljenjem očekuju najvažniju utakmicu ovih kvalifikacija, a prenos će biti obezbijeđen na nekoliko televizija.

Tako će oni koji nisu u mogućnosti da budu na stadionu, meč moći da gledaju na BHRT-u.

Osim toga, utakmicu prenose i Arena Premium 4 Srbija, slovenački Sport Klub 1, te albanski Super Sport 4.