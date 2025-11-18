Austrija - BiH: Gdje ima prenos utakmice

Autor:Stevan Lulić
18.11.2025
18:05
Fudbali BiH od 20:45 sati kreću u pohod na direktan plasman na Svjetsko prvenstvo.
U odlučujućem meču gostuju Austriju i treba im pobjeda da bi direktno otišli na Mundijal.
Ukoliko Zmajevi ostvare željnu pobjedu to će im biti drugo učešće na Svjetskom prvenstvu u istoriji.
Navijači BiH s nestrpljenjem očekuju najvažniju utakmicu ovih kvalifikacija, a prenos će biti obezbijeđen na nekoliko televizija.
Tako će oni koji nisu u mogućnosti da budu na stadionu, meč moći da gledaju na BHRT-u.
Osim toga, utakmicu prenose i Arena Premium 4 Srbija, slovenački Sport Klub 1, te albanski Super Sport 4.
