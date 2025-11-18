Monstrum primoravao djevojčicu (5) na bludne radnje

Osnovno javno tužilaštvo Skoplje podnijelo je optužni akt protiv dvadesettrogodišnjaka iz Volkova, naselja na periferiji Skoplja, jer su obezbijeđeni dokazi da je izvršio druge polne radnje nad djevojčicom starom pet godina.

U periodu od maja do jula ove godine, okrivljeni je u svom domu primoravao petogodišnju djevojčicu na polne radnje i prijetio joj da ne smije to da kaže njenom ocu.

Svijet Slučaj Ana Volš: Mogući motivi ubistva, neki su posebno jezivi

Zajedno s optužnicom, nadležni javni tužilac je sudu podnio i predlog za produženje ranije određene mjere pritvora za okrivljenog.