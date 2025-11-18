Moneke potvrdio pozitivne vijesti - crveno-bijeli slave

Igrač Zvezde to je potvrdio u razgovoru za "Amerikanos 24".

"Igraću protiv Valensije. To je najvažnije, osjećam se dobro", rekao je Moneke za "Amerikanos 24".

"Imamo veliki broj povreda i uvijek je pitanje kako će naš tim izgledati iz utakmice u utakmicu. Znamo kakav talenat Batler ima, može da poentira brzo u serijama. Još uvijek uči igri, a odigrao je takvu utakmicu u svojoj četvrtoj utakmici u Evroligi. To je impresivno i veoma je uzbudljivo šta možemo da uradimo kao tim kolektivno, kada budemo svi zdravi", rekao je Moneke.

Osvrnuo se i na Džereda Batlera.

"Džered je poseban momak, i van terena, i čim sam ga upoznao, znao sam da ćemo imati dobar odnos na terenu i van njega. Prolazili smo jedan pored drugog u hodniku prije utakmice i rekao sam mu: ‘Brate, dobićemo ovu utakmicu i ti ćeš biti veliki razlog za to. Sve će se sklopiti kako treba.’ A on: ‘Da, osjećam to.’ Zato je snimak poslije utakmice pokazao toliko emocija. Uzviknuo sam: ‘Rekao sam ti, sve će se složiti kako treba.’ Tako je i bilo! Zanimljivo je da je i u toj utakmici imao uspone i padove u prvom poluvremenu, ali ostao je u igri, ostao pozitivan i odveo nas je do pobjede. Veoma sam uzbuđen", dodao je Zvezdin igrač i otkrio i deo razgovora koje je vodio sa njim.

"Spomenuo sam mu početak Kendrika Nana i njegove prve četiri utakmice u Evroligi. I to mu je pomoglo, igrao je onako kako zna i bio je postavljen u pozicije da nam pomogne. Radujem se što ću igrati s njim", rekao je.

Tema je bila i Zvezdin raspored ove sezone u Evroligi.

"Gledao sam tabelu i vidio da postoje još dva tima koja su igrala sedam utakmica kod kuće, ali zato što mi pobjeđujemo, govorili su zato pobjeđuju. Slično je kao sa Parizom prošle godine. Kada timovi od kojih ne očekuješ da pobjeđuju pobede, uvek prirodno tražiš razloge zašto je to tako. Mi imamo najveću nesreću s povredama od svih timova, Efes je sličan, ali zato što mi pobjeđujemo ljudi to stavljaju u drugi plan", istakao je Moneke.

"Da nam je skor 3–7, niko ne bi pričao o činjenici da smo igrali kod kuće, nego bi svi pričali o povredama. Zato me nervira taj narativ. Sada koriste igrače koji se vraćaju iz povreda kao razlog zbog kojeg se mučimo... To mi je sve naopako. Radije bih ovako, sa rasporedom koji imamo. Niko nije rekao da ćemo igrati dobro kod kuće i niko ne bi predvidio da ćemo imati 8–3. I volim što je tako", poručio je on.