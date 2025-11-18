Logo
Large banner

Crna Gora treba da isplati 3.000 evra mitropolitu Metodiju

Izvor:

Agencije

18.11.2025

19:17

Komentari:

0
Црна Гора треба да исплати 3.000 евра митрополиту Методију
Foto: Youtube

Viši sud u Podgorici presudio je da država Crna Gora treba da mitropolitu budimljansko-nikšićkom Metodiju isplati 3.000 evra zbog objava na jednom crnogorskom portalu u kojima su plasirane neistine sa ciljem da se targetira Srpska crkva i srpski narod.

Viši sud preinačio je presudu Osnovnog suda u Nikšiću i djelimično usvojio zahtjev vladike Metodija, čime se obavezuje tužena strana da mu isplati presuđeni iznos na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti - prava na psihički integritet, prava na čast, prava na ugled i prava na dostojanstvo.

fond zdravstvenog osiguranja fzo

Republika Srpska

Spremno 75 miliona za izmirenje dugova prema zdravstvenim radnicima

- Iz iskaza tužioca prvostepeni sud je utvrdio da je tužilac na portalu Udar.me, prikazan kao subverzivni element koji podriva Ustavni poredak Crne Gore i kao navodni saradnik stranih obavještajnih službi. Objavom je tužiocu urušen ugled, ne samo njega kao episkopa Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, već i njegove porodice i cjelokupne crkve - naveli iz Suda.

U drugostepenoj presudi je istaknuto da su objavom na portalu plasirane neistine o njemu sa ciljem da se targetira Srpska crkva i srpski narod.

Шуме Републике Српске

Republika Srpska

Ko bere gljive u Šumama Srpske?

- Od tog događaja su ostale trajne posljedice u smislu urušavanja njegovog ugleda - dodaje se u presudi.

Podijeli:

Tagovi:

mitropolit Metodije

Crna Gora

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Линта: Стратешки циљ комеморације у Вуковару је да негира српске жртве

Region

Linta: Strateški cilj komemoracije u Vukovaru je da negira srpske žrtve

54 min

0
Игокеа дочекује Вирзбург у најважнијем мечу ФИБА Лиге шампиона

Košarka

Igokea dočekuje Virzburg u najvažnijem meču FIBA Lige šampiona

1 h

0
Додик Каран Костајница

Republika Srpska

Karan: Borba za institucije je borba za Srpsku

1 h

0
У пошиљци из Америке пронађено 1,8 килограма марихуане

Region

U pošiljci iz Amerike pronađeno 1,8 kilograma marihuane

1 h

0

Više iz rubrike

Линта: Стратешки циљ комеморације у Вуковару је да негира српске жртве

Region

Linta: Strateški cilj komemoracije u Vukovaru je da negira srpske žrtve

54 min

0
У пошиљци из Америке пронађено 1,8 килограма марихуане

Region

U pošiljci iz Amerike pronađeno 1,8 kilograma marihuane

1 h

0
Невријеме у Колашину

Region

Snažno nevrijeme pogodilo Crnu Goru: Bujica odnijela most

2 h

0
zlostavljanje djece

Region

Monstrum primoravao djevojčicu (5) na bludne radnje

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

53

Derventa kao veliko gradilište: Za infrastrukturu predviđeno 3 miliona KM

19

52

Gastoz podijelio najdivnije vijesti: Tiču se malene Lenke

19

51

Tijelo dječaka (6) pronađeno obezglavljeno, uhapšena majka

19

45

Snaga kolega iz Gradiške: Branki novi početak

19

38

''Republika Srpska pokazuje kapacitete da školuje svoj kadar''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner