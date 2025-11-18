Crna Gora treba da isplati 3.000 evra mitropolitu Metodiju

Izvor:
18.11.2025
Viši sud u Podgorici presudio je da država Crna Gora treba da mitropolitu budimljansko-nikšićkom Metodiju isplati 3.000 evra zbog objava na jednom crnogorskom portalu u kojima su plasirane neistine sa ciljem da se targetira Srpska crkva i srpski narod.
Viši sud preinačio je presudu Osnovnog suda u Nikšiću i djelimično usvojio zahtjev vladike Metodija, čime se obavezuje tužena strana da mu isplati presuđeni iznos na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti - prava na psihički integritet, prava na čast, prava na ugled i prava na dostojanstvo.
- Iz iskaza tužioca prvostepeni sud je utvrdio da je tužilac na portalu Udar.me, prikazan kao subverzivni element koji podriva Ustavni poredak Crne Gore i kao navodni saradnik stranih obavještajnih službi. Objavom je tužiocu urušen ugled, ne samo njega kao episkopa Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, već i njegove porodice i cjelokupne crkve - naveli iz Suda.
U drugostepenoj presudi je istaknuto da su objavom na portalu plasirane neistine o njemu sa ciljem da se targetira Srpska crkva i srpski narod.
- Od tog događaja su ostale trajne posljedice u smislu urušavanja njegovog ugleda - dodaje se u presudi.
