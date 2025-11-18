Linta: Strateški cilj komemoracije u Vukovaru je da negira srpske žrtve

Izvor:
Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta okarakterisao je komemoraciju pod nazivom "Kolona sjećanja" koja je održana danas u Vukovaru povodom 34. godišnjice okončanja bitke za ovaj grad 1991. godine kao "proustašku", i ocijenio da je njen strateški cilj da negira srpske žrtve, podstiče mržnju i nasilje prema Srbima i promoviše, kako je rekao, lažni mit o velikosrskoj agresiji.
- Pomenuta komemoracija, koja se zvanično zove 'Dan sjećanja na žrtve domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje', u suštini služi kao još jedan mehanizam za širenje atmosfere straha, uznemirenosti i pritisaka prema Srbima - rekao je Linta, saopšteno je iz Saveza Srba iz regiona.
Linta je ocijenio da se u Hrvatskoj negira masovni zločin nad više od 200 srpskih civila u Vukovaru koje su, kako je rekao, od 1. maja do 18. novembra 1991. godine likvidirale hrvatske paravojne i policijske snage.
- U slučaju priznanja srpskih žrtava demantovala bi se najbezočnija izmišljotina da su rat u Vukovaru, tobože, započeli Srbi i JNA, i potvrdila istina o namjeri proustaškog režima Franje Tuđmana da Vukovar etnički očisti od Srba. Iz tog razloga gradska vlast u Vukovaru ne dozvoljava ni po koju cijenu da se postave spomen-obilježja na brojnim mjestima na kojima su stradali Srbi - rekao je Linta.
On je dodao da su na današnji dan pre 34 godine jedinice Jugoslovenske narodne armije oslobodile Vukovar od hrvatskih paravojnih formacija i spasile preostale srpske civile od sigurne smrti.
- Starešine i vojnici JNA zaslužuju priznanje i poštovanje jer su izvršili postavljeni zadatak. Na današnji dan treba da se sa ponosom sjetimo poginulih boraca koji su stradali za oslobađanje Vukovara i uspostavu mira - istakao je Linta.
