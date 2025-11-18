U pošiljci iz Amerike pronađeno 1,8 kilograma marihuane

Carinska ispostava Pošte Crne Gore obavijestila je službenike Odjeljenja bezbjednosti Podgorica da se u pošiljci iz SAD upućenoj na ime B.K. iz Zete nalaze tri pe-ve-ce pakovanja sa sadržajem za koji se sumnja da je marihuana ukupne mase 1,8 kilograma.

Uprava policije Crne Gore saopštila je da je pošiljku kontrolisao carinski inspektorat i utvrdio ovako činjenično stanje.

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica podnijeli su krivičnu prijavu protiv osobe iz Zete zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droge.

Nakon utvrđivanja identiteta ovoga lica – B.K. /25/ iz Zete povratno je informisan postupajući tužilac, nakon čega je izvršen i pretres stana i drugih prostorija koje koristi B.K.

Pretresom je pronađen doboš za skladištenje municije, drobilica sa tragovima biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, kao i manja količina ove droge. Osim toga, od ovoga lica oduzeto je sredstvo za komunikaciju, te su u službenim prostorijama preduzete policijsko tužilačke aktivnosti u odnosu na ovo lice.