Logo
Large banner

U pošiljci iz Amerike pronađeno 1,8 kilograma marihuane

Izvor:

SRNA

18.11.2025

18:47

Komentari:

0
У пошиљци из Америке пронађено 1,8 килограма марихуане

Carinska ispostava Pošte Crne Gore obavijestila je službenike Odjeljenja bezbjednosti Podgorica da se u pošiljci iz SAD upućenoj na ime B.K. iz Zete nalaze tri pe-ve-ce pakovanja sa sadržajem za koji se sumnja da je marihuana ukupne mase 1,8 kilograma.

Uprava policije Crne Gore saopštila je da je pošiljku kontrolisao carinski inspektorat i utvrdio ovako činjenično stanje.

Radar

Banja Luka

Još jedan radar u Banjaluci počeo s radom

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica podnijeli su krivičnu prijavu protiv osobe iz Zete zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droge.

Nakon utvrđivanja identiteta ovoga lica – B.K. /25/ iz Zete povratno je informisan postupajući tužilac, nakon čega je izvršen i pretres stana i drugih prostorija koje koristi B.K.

свиња свиње

Društvo

Mesari u Banjaluci kukaju zbog svinjokolja: Ima li bolesti?

Pretresom je pronađen doboš za skladištenje municije, drobilica sa tragovima biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, kao i manja količina ove droge. Osim toga, od ovoga lica oduzeto je sredstvo za komunikaciju, te su u službenim prostorijama preduzete policijsko tužilačke aktivnosti u odnosu na ovo lice.

Podijeli:

Tagovi:

Crna Gora

marihuana

pošiljke

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Новорођенче пронађено у водокотлићу: Чистачица затекла невјероватан призор

Svijet

Novorođenče pronađeno u vodokotliću: Čistačica zatekla nevjerovatan prizor

1 h

0
Огласио се УКЦ о стању жене коју је син избо ножем

Hronika

Oglasio se UKC o stanju žene koju je sin izbo nožem

1 h

0
Убаците влажну марамицу у машину за прање веша: Крајњи резултат ће вас одушевити

Savjeti

Ubacite vlažnu maramicu u mašinu za pranje veša: Krajnji rezultat će vas oduševiti

1 h

0
Породица преминула у хотелу

Svijet

Otkriven uzrok smrti četvoročlane porodice

1 h

0

Više iz rubrike

Невријеме у Колашину

Region

Snažno nevrijeme pogodilo Crnu Goru: Bujica odnijela most

2 h

0
zlostavljanje djece

Region

Monstrum primoravao djevojčicu (5) na bludne radnje

2 h

0
Застава Црна Гора

Region

Crna Gora mora da isplati 6.000 evra pravoslavnom svešteniku zbog klevete

4 h

0
Снијег направио колапс у саобраћају: Преврнуо се камион

Region

Snijeg napravio kolaps u saobraćaju: Prevrnuo se kamion

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

53

Derventa kao veliko gradilište: Za infrastrukturu predviđeno 3 miliona KM

19

52

Gastoz podijelio najdivnije vijesti: Tiču se malene Lenke

19

51

Tijelo dječaka (6) pronađeno obezglavljeno, uhapšena majka

19

45

Snaga kolega iz Gradiške: Branki novi početak

19

38

''Republika Srpska pokazuje kapacitete da školuje svoj kadar''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner