U pošiljci iz Amerike pronađeno 1,8 kilograma marihuane

Izvor:
SRNA
18.11.2025
18:47
Komentari:0
Carinska ispostava Pošte Crne Gore obavijestila je službenike Odjeljenja bezbjednosti Podgorica da se u pošiljci iz SAD upućenoj na ime B.K. iz Zete nalaze tri pe-ve-ce pakovanja sa sadržajem za koji se sumnja da je marihuana ukupne mase 1,8 kilograma.
Uprava policije Crne Gore saopštila je da je pošiljku kontrolisao carinski inspektorat i utvrdio ovako činjenično stanje.
Banja Luka
Još jedan radar u Banjaluci počeo s radom
Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica podnijeli su krivičnu prijavu protiv osobe iz Zete zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droge.
Nakon utvrđivanja identiteta ovoga lica – B.K. /25/ iz Zete povratno je informisan postupajući tužilac, nakon čega je izvršen i pretres stana i drugih prostorija koje koristi B.K.
Društvo
Mesari u Banjaluci kukaju zbog svinjokolja: Ima li bolesti?
Pretresom je pronađen doboš za skladištenje municije, drobilica sa tragovima biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, kao i manja količina ove droge. Osim toga, od ovoga lica oduzeto je sredstvo za komunikaciju, te su u službenim prostorijama preduzete policijsko tužilačke aktivnosti u odnosu na ovo lice.
Svijet
1 h0
Hronika
1 h0
Savjeti
1 h0
Svijet
1 h0
Najnovije
Najčitanije
19
53
19
52
19
51
19
45
19
38
Trenutno na programu