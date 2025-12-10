Logo
Mladi srpski političar u Austriji David Bilbija pomogao božićnu akciju Garde Panteri

Izvor:

ATV

10.12.2025

08:16

Komentari:

1
Млади српски политичар у Аустрији Давид Билбија помогао божићну акцију Гарде Пантери

Mladi srpski političar u Austriji David Bilbija priključio se božićnoj akciji Garde Panteri i novčano pomogao pet boraca.

"Vidjevši našu akciju za Božić, javio se i odmah ponudio finansijsku pomoć", napisali su iz Udruženja veterana Garda Panteri na svom Instagram nalogu.

Udruženje veterana Garda Panteri ističe da je izuzetno zahvalno ovom mladom čovjeku i patrioti.

"On je prepoznao potrebe naših invalida i svojim gestom značajno pomogao", dodali su.



Tag:

Garda Panteri


