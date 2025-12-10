Mladi srpski političar u Austriji David Bilbija pomogao božićnu akciju Garde Panteri

Izvor:
Mladi srpski političar u Austriji David Bilbija priključio se božićnoj akciji Garde Panteri i novčano pomogao pet boraca.
"Vidjevši našu akciju za Božić, javio se i odmah ponudio finansijsku pomoć", napisali su iz Udruženja veterana Garda Panteri na svom Instagram nalogu.
Udruženje veterana Garda Panteri ističe da je izuzetno zahvalno ovom mladom čovjeku i patrioti.
"On je prepoznao potrebe naših invalida i svojim gestom značajno pomogao", dodali su.
