Mladi srpski političar u Austriji David Bilbija pomogao božićnu akciju Garde Panteri

Mladi srpski političar u Austriji David Bilbija priključio se božićnoj akciji Garde Panteri i novčano pomogao pet boraca.

"Vidjevši našu akciju za Božić, javio se i odmah ponudio finansijsku pomoć", napisali su iz Udruženja veterana Garda Panteri na svom Instagram nalogu.

Udruženje veterana Garda Panteri ističe da je izuzetno zahvalno ovom mladom čovjeku i patrioti.

"On je prepoznao potrebe naših invalida i svojim gestom značajno pomogao", dodali su.