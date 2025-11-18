Otkriven uzrok smrti četvoročlane porodice

Dvoje male djece i njihovi roditelji su preminuli tokom odmora u Turskoj, nakon čega je izvršeno nekoliko hapšenja – ali se sada pojavio preliminarni izvještaj koji bi mogao da oslobodi neke osumnjičene.

Nakon smrti porodice iz Hamburga u Istanbulu, preliminarni izvještaj turskog forenzičkog instituta dodatno ukazuje na hotel, prema izvještajima medija.

U izvještaju se navodi da je smrt četvoročlane porodice prvenstveno uzrokovana hemijskim trovanjem u hotelu, javio je državni emiter TRT, pozivajući se na nekonačni dokument.

Vjerovatnoća trovanja hranom se smatra niskom. Međutim, istrage još nisu završene.

Nakon što su majka i njeno dvoje male djece preminuli u Istanbulu prošle nedjelje, otac je takođe preminuo u bolnici u Istanbulu u ponedjeljak uveče. Istražitelji su prvobitno sumnjali na trovanje hranom.

Takođe su istraživali izvještaje o trovanju hemikalijama koje se koriste za suzbijanje štetočina u porodičnom hotelu. Uzorci korištenih hemikalija se još uvijek analiziraju, prema TRT-u.

Četiri osumnjičena u pritvoru

Jedanaest osumnjičenih je sada uhapšeno. Prema novinskoj agenciji Anadolija, u ponedjeljak uveče su izdate potjernice za četvoro njih.

Među njima su prodavci slatkiša, punjenih dagnji ​​i jela od telećih crijeva (kokoreč), kao i vlasnik kafića. Optuženi su za ubistvo iz nehata. Porodica je jela u objektu osumnjičenih.

Neispunjen san

Porodica je svake godine dolazila u Tursku na odmor. Ovog ljeta su uredili i renovirali potkrovlje u porodičnom stanu u svom rodnom mjestu Boldavin.

"Planirali su da se presele ovamo. Ovo je bio njihov san", rekao je otac preminule žene.

Istanbul je godišnje sa više od 19 miliona turista jedna od najposjećenijih metropola na svijetu.

Turistička kancelarija govori o tome kako se grad u potpunosti oporavio nakon terorističkih napada i političkih nemira posljednjih godina.

Prema pisanju njemačkih medija, i higijenski standardi u restoranima su posljednjih godina pojačani.