Logo
Large banner

Otkriven uzrok smrti četvoročlane porodice

Izvor:

Agencije

18.11.2025

18:17

Komentari:

0
Породица преминула у хотелу
Foto: Privatna arhiva

Dvoje male djece i njihovi roditelji su preminuli tokom odmora u Turskoj, nakon čega je izvršeno nekoliko hapšenja – ali se sada pojavio preliminarni izvještaj koji bi mogao da oslobodi neke osumnjičene.

Nakon smrti porodice iz Hamburga u Istanbulu, preliminarni izvještaj turskog forenzičkog instituta dodatno ukazuje na hotel, prema izvještajima medija.

Навијачи БиХ у Бечу

Fudbal

Beč pod opsadom zbog BiH: Desetine hiljada na ulicama

U izvještaju se navodi da je smrt četvoročlane porodice prvenstveno uzrokovana hemijskim trovanjem u hotelu, javio je državni emiter TRT, pozivajući se na nekonačni dokument.

Vjerovatnoća trovanja hranom se smatra niskom. Međutim, istrage još nisu završene.

Nakon što su majka i njeno dvoje male djece preminuli u Istanbulu prošle nedjelje, otac je takođe preminuo u bolnici u Istanbulu u ponedjeljak uveče. Istražitelji su prvobitno sumnjali na trovanje hranom.

Takođe su istraživali izvještaje o trovanju hemikalijama koje se koriste za suzbijanje štetočina u porodičnom hotelu. Uzorci korištenih hemikalija se još uvijek analiziraju, prema TRT-u.

Četiri osumnjičena u pritvoru

Jedanaest osumnjičenih je sada uhapšeno. Prema novinskoj agenciji Anadolija, u ponedjeljak uveče su izdate potjernice za četvoro njih.

Napitak Kafa

Zdravlje

Moćni napitak za imunitet: Potrebna su vam samo tri sastojka

Među njima su prodavci slatkiša, punjenih dagnji ​​i jela od telećih crijeva (kokoreč), kao i vlasnik kafića. Optuženi su za ubistvo iz nehata. Porodica je jela u objektu osumnjičenih.

Neispunjen san

Porodica je svake godine dolazila u Tursku na odmor. Ovog ljeta su uredili i renovirali potkrovlje u porodičnom stanu u svom rodnom mjestu Boldavin.

"Planirali su da se presele ovamo. Ovo je bio njihov san", rekao je otac preminule žene.

Istanbul je godišnje sa više od 19 miliona turista jedna od najposjećenijih metropola na svijetu.

Фудбалери БиХ

Fudbal

Austrija - BiH: Gdje ima prenos utakmice

Turistička kancelarija govori o tome kako se grad u potpunosti oporavio nakon terorističkih napada i političkih nemira posljednjih godina.

Prema pisanju njemačkih medija, i higijenski standardi u restoranima su posljednjih godina pojačani.

Podijeli:

Tagovi:

tragedija

Njemačka

trovanje

Istanbul

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мики Мећава

Scena

Miki Mećava jedva izvukao glavu: Čovjek s bombom uletio na slavlje

2 h

0
Метеоролози упозоравају: Слиједи најхладнија зима у посљедњих 250 година

Svijet

Meteorolozi upozoravaju: Slijedi najhladnija zima u posljednjih 250 godina

2 h

0
Невријеме у Колашину

Region

Snažno nevrijeme pogodilo Crnu Goru: Bujica odnijela most

2 h

0
Ана Волш, Београђанка нестала у Америци, за њено убиство осумњичен супруг Брајан Волш

Svijet

Da li je živa: Majka Ane Volš progovorila nakon preokreta na suđenju

2 h

0

Više iz rubrike

Метеоролози упозоравају: Слиједи најхладнија зима у посљедњих 250 година

Svijet

Meteorolozi upozoravaju: Slijedi najhladnija zima u posljednjih 250 godina

2 h

0
Ана Волш, Београђанка нестала у Америци, за њено убиство осумњичен супруг Брајан Волш

Svijet

Da li je živa: Majka Ane Volš progovorila nakon preokreta na suđenju

2 h

0
Случај Ана Волш: Могући мотиви убиства, неки су посебно језиви

Svijet

Slučaj Ana Volš: Mogući motivi ubistva, neki su posebno jezivi

2 h

0
Пало признање: Преокрет у случају Ане Волш

Svijet

Palo priznanje: Preokret u slučaju Ane Volš

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

53

Derventa kao veliko gradilište: Za infrastrukturu predviđeno 3 miliona KM

19

52

Gastoz podijelio najdivnije vijesti: Tiču se malene Lenke

19

51

Tijelo dječaka (6) pronađeno obezglavljeno, uhapšena majka

19

45

Snaga kolega iz Gradiške: Branki novi početak

19

38

''Republika Srpska pokazuje kapacitete da školuje svoj kadar''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner