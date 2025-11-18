Slučaj Ana Volš: Mogući motivi ubistva, neki su posebno jezivi

Na suđenju za ubistvo Beograđanke Ane Volš danas je došlo do preokreta nakon što je njen suprug Brajan priznao da je premjestio tijelo.

Takođe je priznao i da je lagao policiju.

Palo priznanje: Preokret u slučaju Ane Volš

Brajanu Volšu se sudi zbog sumnje da je prije dve i po godine ubio svoju suprugu, Beograđanku, Anu Volš.

Motiv još uvijek nije poznat, ali se u nekoliko navrata o njemu spekulisalo. Prema pojedinim tvrdnjama motiv je ljubomora, dok drugi izvori navode da je riječ o dobro osmišljenom plan da zaštiti svoju slobodu i bogatstvo.

Ana Volš, podsjetimo misteriozno je nestala nekoliko sati nakon dočeka Nove godine 2023. kada je, navodno, morala da napusti svoju kuću u Kohasetu i da ode u Vašington gdje ja radila.

Dok se danima tragalo za njom, njen suprug Brajan Volš pravio se da je zabrinut i pomagao u istrazi, a onda su istražitelji otkrili jezivo ubistvo - Volš je zvjerski ubio suprugu, a njeno tijelo je raskomadao i bacio u kontejner. Sakrio je tragove, odnosno mislio je da je počinio savršen zločin.

Širi i proračunat motiv

"Iako se Brajan Volš izjasnio da nije kriv za težak zločin, odnosno za ubistvo prvog stepena, gdje se podrazumijeva i da je uklonio tijelo i obmanuo policiju tokom istrage suočava se i sa odvojenim federalnim optužbama za prevaru sa umjetninama. Tužioci su, međutim, iznijeli širi i proračunatiji motiv za ubistvo. Kako je prvi objavio Los Anđeles Magazin, državni tužioci tvrde da je Brajan Volš vjerovao da bi, ako Ana 'premine ili nestane', mogao da izbjegne kaznu u federalnom zatvoru zbog prethodne osude za prevaru sa umjetničkim djelima u Los Anđelesu", navode američki mediji.

Brajan Volš, kako su potom naveli, 2021. izjasnio se krivim za šemu prevare u vezi sa umjetničkim djelima koja je uključivala prodaju dvije lažne slike Endija Vorhola.

U februaru 2024. godine osuđen je na 37 mjeseci zatvora, a naređeno mu je i da plati 475.000 dolara odštete.

Ova teorija, prema tužiocima, Volšove navodne postupke predstavlja kao namjerni pokušaj da eliminiše svoju suprugu kako bi se izbjegla zatvorska kazna koja mu je prijetila u to vrijeme.

Takođe, tužilaštvo tvrdi da je okrivljeni bio uvjeren da će starateljstvo nad njihovom djecom, koje bi dobio u slučaju nestanka žene, pomoći da izbjegne zatvorsku kaznu u tom slučaju.

"Uprkos prigovorima odbrane, sudija Dajana Frenijer je presudila da tužioci mogu da iznesu digitalne dokaze na suđenju, uključujući navodnu istoriju pretrage Brajana Volša na Guglu i reference na vanbračnu vezu njegove supruge kao dio svoje teorije o motivu ubistva. Prema tužiocima, u ranim jutarnjim satima 1. januara 2023. godine, samo nekoliko sati nakon što je Ana Volš posljednji put viđena, Brajan je navodno koristio sinovljev ajped i svoj telefon da bi pretraživao fraze poput 'komadanje i najbolji načini za uništavanje tijela', 'koliko vremena prođe prije nego što tijelo počne da smrdi' i 'testera za metal najbolji alat za sječenje'".

Na ročištu za iznošenje dokaza koje je održano 24. jula, glavni advokat odbrane Volša, Lari Tipton, tvrdio je da tužioci nemaju dokaze da je Brajan znao za Aninu aferu, što je centralni dio državne teorije o predumišljaju.

"Foks njuz" je kontaktirao Tiptona za komentar. Bez direktnih dokaza o tom saznanju, rekao je Tipton, tvrdnja tužilaštva o motivu je "čista spekulacija".

Ali penzionisani sudija Višeg suda Masačusetsa, Džek Lu rekao je za "Foks njuz" da digitalno predumišljanje ne zahtijeva dug vremenski okvir.

"Odluka o ubistvu može se formirati tokom perioda od nekoliko dana, sati ili čak nekoliko sekundi", rekao je Lu.

Osumnjičeni za ubistvo supruge Brajan Volš izbjegao je jedan pravni metak dok se u slučaju ubistva čeka DNK analiza. Dodao je da je zakonski prag na nivou velike porote samo vjerovatni uzrok, a ne dokaz van razumne sumnje, što čini malo vjerovatnim da odbrana može da potisne podatke pretrage.

"Ovo su apsolutno vrhunski advokati. Svi znaju šta rade i niko ne iznosi glupe tvrdnje. To je zahtjevno za sudiju, ali je i lakše jer je sve u zapisniku, a pravni argumenti su veoma čisti", rekao je penzionisani sudija, a prenose tamošnji mediji.

Sudija Frenijer je nedavno odbio zahtjev odbrane da se isključe inkriminišući digitalni dokazi, dozvoljavajući porotnicima da razmotre Volševu navodnu istoriju pretrage za odlaganje tijela tokom suđenja.

"Dobro je što je odbrana predložila da se ovo odbaci iz više razloga, uključujući i pravno insistiranje na povezanim argumentima. Međutim, na kraju krajeva, odbacivanje iz ovih razloga je gotovo nemoguće. Veliki porotnici imaju pravo da prihvate ili odbace dokaze kako smatraju prikladnim", rekao je on.

Dodatni sudski podnesci otkrili su da je Volš navodno, na Božić 2022. godine, šest puta na Guglu pretraživao ime Aninog navodnog ljubavnika, koji je na sudu identifikovan samo kao "VF".

Životno osiguranje

Tužioci su takođe otkrili da je Volšova majka angažovala privatnog detektiva da prati Anu u Vašingtonu, gdje je živjela tokom radne nedjelje, i da je navodno vidio aferu.

Tužilaštvo je dalje kao dokaz dostavilo i Aninu polisu životnog osiguranja od 2,7 miliona dolara u kojoj je Brajan Volš imenovan kao jedini korisnik, potkrepljujući ono što tvrde da je finansijski motiv u slučaju.