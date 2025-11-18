Logo
Palo priznanje: Preokret u slučaju Ane Volš

18.11.2025

16:44

Пало признање: Преокрет у случају Ане Волш

Brajan Volš, optužen za ubistvo svoje supruge Ane Volš u njihovom domu u Kohasetu, Masačusets, izjasnio se u danas krivim po dvije manje tačke optužnice - za uklanjanje tijela i obmanjivanje policije, neposredno prije nego što je počeo izbor porote na suđenju za ubistvo, prenosi američki "CBS".

Podsjetimo, Volš se tereti da je 1. januara 2023. godine ubio svoju suprugu, Beograđanku Anu Volš. Motiv ubistva prema jednog verziji je to što je Ana, navodno, imala ljubavnu aferu. Prema drugoj verziji, Volš je presudio ženi zbog para.

Volš je, prenosi "CBS", promijenio svoje izjašnjenje o krivici po optužbama za obmanjivanje policijske istrage i uklanjanje tijela.

penzioneri

Srbija

Uskoro se mijenjaju uslovi za starosnu penziju

Maksimalna kazna za obmanu istrage je 10 godina zatvora, a maksimalna za drugu optužbu je tri godine. Interesantno je da se on i dalje izjašnjava da nije kriv po optužbi za ubistvo svoje supruge.

"Gospodine Volš, da li ste zaista namjerno uklonili ili prenijeli tijelo Ane Volš ili njene posmrtne ostatke, a da za to niste bili zakonski ovlašćeni?", upitala je sudija Višeg suda Norfolka, Dajan Frenijer.

"Da", kratko je odgovorio Volš.

илу-москва-31102025

Svijet

U Moskvi izmjereno rekordnih 9,9 Celzijusovih stepeni

Beograđanka Ana Volš je posljednji put viđena u ranim jutarnjim satima 1. januara 2023. godine nakon novogodišnje večere koju su ona i njen suprug organizovali u svojoj kući u Kohasetu. Njeno tijelo nikada nije pronađeno.

Kako su najavili američki mediji, u toku je izbor za porotnika koji će učestvovati u suđenju Volšu. Vjeruje se da će suđenje početi oko 1. decembra.

