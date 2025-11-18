U Moskvi izmjereno rekordnih 9,9 Celzijusovih stepeni

U Moskvi je danas temperatura dostigla 9,9 Celzijusovih stepeni, što je rekord za novembar, prenosi "Raša tudej".

Prethodni maksimum za 18. novembar bio je 9,4 stepena, koliko je izmjereno prije 85 godina.

Prema riječima Jevgenija Tiškovca, vodećeg specijaliste u meteorološkom centru "Fobos", temperatura u Moskvi je u subotu, 15. novembra dostigla 9,5 Celzijusovih stepeni.

Ovo neuobičajeno toplo vrijeme dolazi nakon obilnih kiša koje su oprale prvi snijeg ove sezone, koji je pao samo tri dana ranije.

Istorijski gledano, prvi snijeg u Moskvi obično padne krajem oktobra. Međutim, ovogodišnji snijeg koji je pao 15. novembra predstavlja nešto sasvim novo u posljednje četiri decenije.

Najkasniji prvi snijeg u Moskvi pao je 27. novembra 2013. dok je najraniji bio 21. septembra 1996. godine.