Moskva zagrmila na Poljsku: Tamo cvjeta rusofobija!

18.11.2025

15:56

Moskva/Kremlj
Foto: Tanjug/AP

Kremlj je optužio Poljsku da je podlegla rusofobiji nakon što je Varšava za eksploziju na željezničkoj pruzi ka Ukrajini okrivila dvojicu ukrajinskih državljana za koje je rekla da ih je regrutovala ruska obavještajna služba.

"Rusija je optužena za sve manifestacije hibridnog i direktnog rata koji se vodi", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov za rusku državnu televiziju.

On je istakao da u Poljskoj rusofobija cvjeta i da u tom pogledu svi pokušavaju "da trče ispred evropske lokomotive".

Premijer Poljske Donald Tusk rekao je ranije danas da su odgovorni za eksploziju ukrajinski državljani koji su navodno sarađivali sa ruskim obavještajnim službama.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Svi u UN bi morali znati da BiH nema dan državnosti

"Jedan od osumnjičenih je ranije bio umiješan u krivični postupak u vezi sa sabotažom u Lavovu, a drugi je živio u Donbasu i radio u kancelariji državnog tužioca", napomenuo je Tusk.

On je dodao da su obojica muškaraca pobjegla iz Poljske preko kontrolnog punkta u Terespolju na bjeloruskoj granici.

Eksplozija na liniji Varšava-Lublin, koja povezuje poljsku prijestonicu sa ukrajinskom granicom, koja se dogodila u ned‌jelju, 16. novembra, uslijedila je nakon talasa paljevina, sabotaža i kibernetičkih napada u Poljskoj i drugim evropskim zemljama od početka rata u Ukrajini.

